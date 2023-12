Ajax-Torhüter Andre Onana bezeichnet 12-monatige Dopingsperre als "übertrieben und unverhältnismäßig".

Onana war im Oktober letzten Jahres bei einer Dopingkontrolle außerhalb des Wettkampfs durchgefallen, nachdem Furosemid in seinem Urin nachgewiesen worden war.

In einer auf Twitter geposteten Erklärung bezeichnete der kamerunische Nationalspieler die Sperre, die sofort in Kraft tritt und auf nationaler und internationaler Ebene gilt, als "übertrieben und unverhältnismäßig".

"Ich muss sagen, dass ich die UEFA-Berufungskommission respektiere, aber ich teile ihre Entscheidung in diesem Fall nicht", so Onana.

"Ich halte sie für übertrieben und unverhältnismäßig, und die UEFA hat zugegeben, dass es ein unbeabsichtigter Fehler war."

In der Erklärung sagte der 24-Jährige, er habe den Schein mit Furosemid, der seiner Partnerin verschrieben worden war, mit Aspirin verwechselt, weil "die Verpackung fast identisch war".

Furosemid, ein Diuretikum, wird zur Behandlung von Bluthochdruck, Herzinsuffizienz und Ödemen (Flüssigkeitsansammlungen im Körper) eingesetzt.

Es ist eines von mehreren Diuretika, die auf der Liste der verbotenen Substanzen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) stehen.

Diuretika können von Athleten verwendet werden, um Wasser auszuscheiden, um schnell Gewicht zu verlieren und um das Vorhandensein anderer verbotener Substanzen zu verschleiern.

"Jeder weiß, dass ich ein sehr gesundes Leben führe, und seit Beginn meiner sportlichen Laufbahn habe ich mich immer gegen jede Art von Doping ausgesprochen und verurteile jedes unsportliche Verhalten", fügte Onana hinzu.

"Ich möchte sagen, dass ich kein Bedürfnis habe, zu Doping zu greifen, um meine sportliche Karriere weiter voranzutreiben.

Ajax bestätigte die Geschichte seines Spielers und behauptete, Onana habe das Medikament "versehentlich" eingenommen.

"Am Morgen des 30. Oktober fühlte sich Onana unwohl. Er wollte eine Tablette einnehmen, um seine Beschwerden zu lindern", so der Verein in einer Erklärung.

"Unwissentlich nahm er jedoch Lasimac, ein Medikament, das seiner Frau zuvor verschrieben worden war. Onanas Verwirrung führte dazu, dass er fälschlicherweise das Medikament seiner Frau einnahm, was letztendlich dazu führte, dass die UEFA diese Maßnahme gegen den Torhüter ergriff."

Onana kam 2015 zum niederländischen Verein und war Teil der Ajax-Mannschaft, die 2019 die niederländische Liga gewann. Er hat 18 Länderspiele für Kamerun absolviert.

Sollte die Sperre aufrechterhalten werden, wird er den verschobenen Afrikanischen Nationen-Pokal 2021 verpassen. Kamerun ist Gastgeber des Turniers, das für Januar 2022 neu angesetzt wurde.

Onana und Ajax haben angekündigt, dass sie gegen die Entscheidung beim Schiedsgericht des Sports (CAS) Berufung einlegen werden.

