AFCON: Bericht über den tödlichen Absturz im Stadion wird sich darauf konzentrieren, wer das Tor geschlossen hat, das zum Verlust von Menschenleben führte

Bei einem Zwischenfall am Montag während des Spiels des Afrikanischen Nationen-Pokals (AFCON) zwischen Kamerun und den Komoren wurden mindestens acht Menschen getötet und 38 verletzt.

Das Gedränge ereignete sich am Südeingang des Stadions, als die Fans versuchten, das Achtelfinalspiel zu sehen, das mit einem 2:1-Sieg für Kamerun endete.

"Wenn [das Tor] offen gewesen wäre, wären [die Zuschauer] durchgegangen, aber es war aus unerklärlichen Gründen geschlossen", sagte CAF-Präsident Patrice Motsepe am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

"Wenn das Tor offen gewesen wäre, wie es eigentlich hätte sein sollen, hätte es diesen Verlust an Menschenleben nicht gegeben.

Motsepe versprach außerdem, dass ein solcher Vorfall bei einem AFCON-Turnier "nie wieder vorkommen" werde, und fügte hinzu, dass "es Dinge gab, die man hätte vorhersehen müssen."

Er sagte: "Es gibt null Toleranz, absolute Nulltoleranz unter den Umständen, die dazu führen könnten, dass Menschen in einem Stadion verletzt werden oder ihr Leben verlieren.

Auf der Pressekonferenz wurde auch bestätigt, dass das AFCON-Viertelfinale, das am Sonntag im Olembe-Stadion stattfinden sollte, vorbehaltlich der Zustimmung des CAF-Exekutivkomitees in das Ahmadou-Ahidjo-Stadion in Yaoundé verlegt wird.

In einer Erklärung der kamerunischen Regierung hieß es, dass 31 Menschen leicht und sieben schwer verletzt worden seien.

"Angesichts dieser Tragödie, deren Schwere Emotionen und Bestürzung ausgelöst hat, spricht das Staatsoberhaupt [Paul Biya] den schwer getroffenen Familien sein tiefstes Beileid aus und wünscht den Verletzten, denen er das tiefe Mitgefühl der ganzen Nation entgegenbringt, baldige Genesung", heißt es in der Erklärung weiter.

Die Verstorbenen wurden in das Notfallzentrum von Jaunde gebracht, während die Verletzten auf vier Gesundheitseinrichtungen in Jaunde verteilt wurden.

In einer Erklärung vom Dienstag sprach der Weltfußballverband FIFA "den Familien und Freunden der Opfer, die ihr Leben verloren haben, sein tiefstes Beileid" aus.

Sie fügte hinzu: "Die Gedanken und Gebete der weltweiten Fußballgemeinschaft sind bei den Opfern, denjenigen, die bei diesem Vorfall verletzt wurden, und allen Mitarbeitern sowohl der CAF als auch des kamerunischen Fußballverbands in diesem schwierigen Moment."

Der Vorfall vom Montag ereignete sich einen Tag nach einer weiteren Tragödie in der Hauptstadt.

Mindestens 16 Menschen wurden getötet, als am frühen Sonntag ein Feuer in einem Nachtclub ausbrach, wie die Regierung mitteilte. Weitere acht Menschen wurden schwer verletzt und liegen auf der Intensivstation.

Auf einer Pressekonferenz am Tatort sagte der Direktor des Zentralkrankenhauses von Jaunde, dass sich mehrere Personen in einem kritischen Zustand befänden.

Nach Angaben des kamerunischen Kommunikationsministeriums hatten Explosionen von Feuerwerkskörpern die Decke des Nachtclubs Liv in Brand gesetzt, was zu zwei starken Explosionen führte, die bei den Anwesenden Panik auslösten.

Biya ordnete eine eingehende Untersuchung des Vorfalls an und sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus, heißt es in der Regierungserklärung weiter.

Joel Kouam von CNN berichtete aus Kamerun und Mitchell McCluskey schrieb aus Atlanta. Niamh Kennedy, Nimi Princewill und Schams Elwazer von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com