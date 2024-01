Ada Hegerberg ist von der Behandlung des Frauenfußballs "mental gebrochen" und freut sich über die Rückkehr in die norwegische Nationalmannschaft

Trotz des schlechten Wetters in der Release-Arena in Sandefjord war die Freude der Norwegerin groß, die ihr erstes Spiel für Norwegen seit fünf Jahren bestritt und diesen Anlass mit einem Hattrick beim 5:1-Sieg ihrer Mannschaft gegen den Kosovo in der Qualifikation zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Monat feierte.

Die Zuschauer sind gekommen, um uns zu unterstützen, was ich erstaunlich finde", sagte Hegeberg gegenüber Christina MacFarlane von CNN.

"Natürlich bin ich vor Spielen immer sehr konzentriert, aber die Nationalmannschaft wiederzusehen und all diese jungen Mädchen und Jungen zu sehen, die gekommen sind, um uns spielen zu sehen, war etwas, das mich tief berührt hat. Und es war einfach ein freudiges Gefühl. Das werde ich für eine lange Zeit in Ehren halten."

Vor fünf Jahren trat Hegerberg - damals 21 Jahre alt - aus der Nationalmannschaft aus, nachdem ihre Erfahrungen mit der Mannschaft sie "mental gebrochen" und frustriert über die Art und Weise, wie der Frauenfußball in Norwegen angesehen wurde, zurückgelassen hatten.

"Ich kann ganz klar sagen, dass ich nie wieder hoffe, dass einer Spielerin so etwas passiert, dass man in eine Situation kommt, in der man eine solche Entscheidung treffen muss", sagt sie nach ihrer Rückkehr in die Mannschaft.

"Aber im Moment würde ich das nie vergessen. Ich denke, wir sollten uns die ganze Geschichte zu Herzen nehmen. Aber gleichzeitig habe ich mich auch irgendwie weiterentwickelt.

Während ihrer Abwesenheit von der Nationalmannschaft etablierte sich Hegerberg als eine der besten Spielerinnen der Welt. Sie hält mit 56 Toren den Rekord für die meisten Treffer in der Champions League und wurde 2018 mit dem erstmals vergebenen Ballon d'Or Feminin ausgezeichnet.

Neben diesen individuellen Auszeichnungen hat Hegerberg mit Lyon große Erfolge erzielt und den Verein zu fünf Champions-League-Titeln in Folge geführt - ein Rekord für eine Mannschaft jeden Geschlechts. Am Samstag trifft Lyon in Turin im Finale der Champions League auf Barcelona.

Ein neues Kapitel

Trotz dieser Erfolge blieb Hegerberg der internationalen Bühne fern und beharrte auf ihrer Haltung gegenüber dem Norwegischen Fußballverband (NFF).

Die Frauen-WM 2019 lockte sie nicht zurück in die Nationalmannschaft, und erst die Wahl von Lise Klaveness zur NFF-Präsidentin - der ersten Frau in diesem Amt - habe sie zur Rückkehr bewogen, sagt Hegerberg.

Die beiden spielten zusammen, als Hegerberg am Anfang ihrer Karriere stand, und sie sagt, dass die Gespräche mit Klaveness entscheidend für ihre Rückkehr in die Nationalmannschaft waren. Die gemeinsamen Schwierigkeiten mit dem Verband und die Herausforderungen, denen sich der Frauenfußball stellen muss, haben sie miteinander verbunden.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich während dieser Gespräche sehr gewachsen bin, aber ich fühlte, dass es der richtige Zeitpunkt war, zurückzukehren und wieder für mein Land zu spielen", sagt Hegerberg.

"Ich glaube wirklich, dass Lise eine sehr wichtige Figur und Position sein kann, um die Dinge aufzurütteln, damit junge Mädchen in Zukunft besser betreut werden können. Ich würde sie voll und ganz unterstützen, um den Frauenfußball in die richtige Richtung zu bringen. Es fühlt sich also sehr gut an."

Seit Hegerberg aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, hat der NFF seine Haltung gegenüber dem Frauenteam geändert.

Männer und Frauen erhalten nun die gleiche finanzielle Entschädigung für die Repräsentation Norwegens, nachdem eine Vereinbarung getroffen wurde, die den Entschädigungstopf für Frauen von 3,1 Millionen norwegischen Kronen (330.739 $) auf sechs Millionen Kronen (640.150 $) verdoppelt hat.

"Natürlich sollte man nicht vergessen, um die Geschichte nicht zu wiederholen, aber ich habe das Gefühl, dass es ein neues Kapitel ist, dass es weitergeht und dass es auch sehr erfrischend ist", sagt Hegerberg.

"Und es ist offensichtlich, dass wir zurück sind und versuchen, auf etwas aufzubauen, weil wir jetzt sehr gute Spielerinnen in Europa haben, norwegische Mädchen.

"Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Stein für Stein aufzubauen. Und ich bin auch sehr motiviert, einen Teil der Verantwortung zu übernehmen, um den Fußball in Norwegen weiter in die richtige Richtung zu bringen."

Den Spielerinnen die Bedingungen geben, die sie verdienen

Nicht nur in Norwegen hat sich die Diskussion über den Frauenfußball in den Jahren zwischen Hegerbergs letzten beiden Länderspielen verändert.

Letzten Monat kündigte der italienische Fußballverband (FIGC) an, dass Fußballerinnen, die in Italiens höchster Frauenliga - der Serie A - spielen, als Profisportlerinnen eingestuft werden, womit die jahrelange Begrenzung der Gehälter aufgrund ihres Amateurstatus beendet wurde.

"Ich habe das Gefühl, dass wir langsam wieder in den guten Rhythmus kommen, den wir vor der Covid-Krise hatten, und dass wir professioneller werden", sagt Hegerberg.

"Wir geben den Spielerinnen die Bedingungen, die sie verdienen und bekommen im Großen und Ganzen einen professionelleren Alltag, damit wir noch besser werden und langfristig noch besseren Fußball zeigen können. Es geht darum, uns Spielerinnen zu pushen - wir müssen einfach wirklich Leistung bringen."

Die Spielerinnen treten zunehmend auf den größten Bühnen auf. Das Camp Nou - Barcelonas Stadion - war in den letzten Monaten zweimal ausverkauft und stellte damit einen neuen Rekord für die höchste Zuschauerzahl bei einem Frauenfußballspiel auf.

Im März sahen 91 553 Fans, wie Barça Real Madrid im Viertelfinale der UEFA Champions League besiegte, und weniger als einen Monat später bejubelten 91 648 ihre Mannschaft beim 5:1-Sieg gegen Wolfsburg im Halbfinale.

"Das ist großartig", sagt Hegerberg. "Das ist das, was man im Fußball erreichen will, und diese ausverkauften Ränge im vollbesetzten Camp Nou zu sehen - das ist wirklich unglaublich.

"Das ist es, was wir versuchen zu erreichen, jeder Frauenklub. Wir haben einige gute Trends gesehen. Die große Herausforderung besteht nun darin, diese Menschen Woche für Woche in die Stadien zu locken und die Stabilität zu erreichen, die wir brauchen."

Der beste Teil der Saison

Ohne den verletzten Hegerberg verpasste Lyon in der vergangenen Saison zum dritten Mal in zehn Jahren das Finale der Champions League und beendete damit die fünfjährige Regentschaft des Vereins als Europameister. Barcelona nutzte die Abwesenheit von Lyon und strebt nun den ersten Titel in der Rückrunde an.

"Barcelona ist natürlich eine sehr starke Mannschaft", sagte Hegerberg. "Man kann sehen, dass sie Zeit hatten, ihren Spielstil zu entwickeln. Sie spielen auch einen sehr starken, ballbesitzorientierten Fußball."

Hegerberg spielt zum ersten Mal seit drei Jahren wieder K.o.-Fußball, nachdem sie im Januar 2020 mit einem Riss des vorderen Kreuzbandes und einer anschließenden Stressfraktur des linken Schienbeins fast zwei Spielzeiten lang außer Gefecht gesetzt war.

"Ich versuche einfach, jeden Tag und jede Sekunde mit dem Ball zu genießen, und der Frühling ist da und die großen Spiele stehen an", sagt sie. "Das ist wahrscheinlich auch der beste Teil der Saison."

Nach dem Champions-League-Finale freut sich Hegerberg auf die UEFA-Frauen-Europameisterschaft 2022 - ihr erstes großes Turnier nach ihrer Rückkehr zur norwegischen Nationalmannschaft.

"Es ist ein schweres Turnier", sagt Hegerberg. "Es kann in beide Richtungen gehen. Es geht darum, sich sehr ruhig, aber konzentriert vorzubereiten. Und ja, wir werden auf alles vorbereitet sein. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass wir 2013 ein Finale erlebt haben und dann die sehr harte Euro 2017."

Norwegen hat 2017 alle drei Gruppenspiele verloren, eine enttäuschende Serie von Ergebnissen für ein Team, das zu Beginn des Turniers auf Platz vier lag.

Dieses Mal beginnt die norwegische Kampagne mit einem Spiel gegen Nordirland am 7. Juli, wenn es darum geht, aus einer Gruppe mit Österreich und England in die K.o.-Runde einzuziehen.

"Es geht darum, aus diesen Erfahrungen zu lernen und so gut wie möglich vorbereitet zu sein", sagt Hegerberg, "aber auch darum, Spaß zu haben, denn diese Turniere sind ein Höhepunkt in der Karriere."

DAZN zeigt das Finale der UEFA Women's Champions League kostenlos auf seinem YouTube-Kanal.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com