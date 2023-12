AC Mailand: Serie-A-Titelkandidat nimmt Fahrt auf für das am meisten verbesserte Team des europäischen Fußballs

Milan besiegte am Samstag Turin mit 2:0 und baute damit die Führung in der Serie A aus, während der zweitplatzierte Internazionale am Sonntag bei der Roma unentschieden spielte.

Nach 17 Spielen - fast der Hälfte der Saison - hat Milan 40 Punkte, drei mehr als Stadtrivale Inter und zehn mehr als Juventus, obwohl der Titelverteidiger vor dem Spiel am Sonntag gegen Sassuolo zwei Spiele weniger als der Tabellenführer der Serie A absolviert hat.

Aber es ist nicht nur die beeindruckende Form der Mailänder - sie haben in dieser Saison nur ein einziges Ligaspiel verloren -, die die Fans des Vereins zuversichtlich stimmt, dass dies das Jahr sein könnte, in dem sich die Mannschaft den 19. scudetto sichert.

In den letzten 12 Monaten hat sich Milan laut einem Bericht eines führenden Sportdatenunternehmens, der Anfang des Monats veröffentlicht wurde, zur am meisten verbesserten Mannschaft in Europa entwickelt.

"Der AC Mailand hat sich laut dem Euro Club Index Fußball-Ranking von Gracenote und Hypercube mehr verbessert als jede andere Mannschaft in Europa", heißt es in dem Gracenote-Bericht.

Der Euro Club Index basiert auf Wettbewerbsergebnissen über einen Zeitraum von vier Jahren, wobei der Schwerpunkt auf den jüngsten Ergebnissen liegt.

Bei jedem Spiel gewinnen oder verlieren die Mannschaften Wertungspunkte von ihren Gegnern. Die Anzahl der gewonnenen oder verlorenen Punkte hängt davon ab, wie weit die beiden Vereine voneinander entfernt sind.

"Der AC Mailand ist die einzige Mannschaft, die ihren Euro Club Index um mehr als 500 Punkte im Vergleich zum Vorjahr gesteigert hat", heißt es im Gracenote-Bericht. "Im letzten Jahr hat der AC Mailand seinen Euro Club Index am meisten verbessert, nämlich um 531 Punkte von 2732 auf 3263.

Er fügte hinzu: "Mailands Verbesserung bedeutet, dass sie von Platz 47 in Europa vor einem Jahr auf Platz 20 aufgestiegen sind."

Zlatan kehrt zurück

Die Tore von Rafael Leaol und ein Elfmeter von Franck Kessie in der ersten Halbzeit sicherten den Mailändern den Sieg gegen Turin, wobei die Rossoneri auch von der Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic nach seiner Verletzung profitierten.

Der 39-jährige Milan-Talent, der in dieser Saison bereits 10 Ligatore erzielt hat, wurde beim Sieg am Samstag in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Zuletzt hatte er am 22. November für Milan gespielt.

"Das Wichtigste ist, dass das muskuläre Problem hinter ihm liegt. Jetzt müssen wir ihm helfen, seinen Weg zurückzufinden, denn er war lange Zeit außer Gefecht", sagte Milan-Trainer Stefano Pioli gegenüber Reportern. "Er ist ein so starker Spieler, ein großer Ansporn für die ganze Mannschaft."

Die einzige Niederlage in der Serie A kassierte Milan am 6. Januar, als Juventus Turin die seit März andauernde Serie von 27 ungeschlagenen Ligaspielen der Rossoneri beendete.

"Ich habe diese Reaktion nach der Niederlage gegen Juve erwartet, weil wir eine junge, aber starke Mannschaft sind", sagte Pioli.

In den letzten zehn Jahren landete Mailand häufig im Tabellenmittelfeld und hat seit 2011 keine große Trophäe mehr gewonnen.

Zuletzt spielte Milan in der Saison 2013/14 in der Champions League .

In dieser Saison strebt Juventus den 10. Titel in der Serie A in Folge an.

