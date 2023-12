Highlights der Geschichte

Aaron Wise bittet seine Mutter um Freiraum und gewinnt 1,39 Millionen Dollar für seinen ersten PGA-Tour-Sieg

Aaron Wise, 21, gewinnt 1,39 Millionen Dollar

Amerikaner holt ersten PGA-Tour-Titel

Der Amerikaner Aaron Wise gewann beim AT&T Byron Nelson Turnier in Dallas seinen ersten Titel auf der PGA Tour in Höhe von 1.386.000 Dollar.

Wise, der Anfang des Monats in Quail Hollow den zweiten Platz hinter Jason Day belegt hatte, erreichte mit einer abschließenden 65er-Runde 23 Schläge und schlug den erfahrenen Australier Marc Leishman um drei Schläge.

Der in Südafrika geborene Wise lag nach drei Runden gleichauf mit dem Führenden und schlief unruhig, weil er sich Gedanken darüber machte, was wäre wenn".

Seine Konzentration wurde nicht gerade gestärkt, als er am Sonntagmorgen in der Turnhalle eine SMS erhielt, in der ihm mitgeteilt wurde, dass es in Trinity Forest eine vierstündige Regenpause geben würde. Während er versuchte, die Zeit zu überbrücken, brachte seine Mutter Karla seine Gedanken mit den Vorteilen eines ersten PGA-Tour-Sieges weiter durcheinander. Wise musste etwas unternehmen.

"Ich habe sie dazu gebracht, den Raum zu verlassen", sagte Wise den Reportern.

"Sie ging und machte eine Zeit lang ihr eigenes Ding. Ich konnte aufhören, darüber nachzudenken und mich wieder auf das Spiel konzentrieren ... danach ging es für mich nur noch ums Geschäft."

'Riesig'

Als er im Halbdunkel seinen letzten Putt zum Par versenkte, wurde Wise zum zweitjüngsten Spieler, der das prestigeträchtige Byron Nelson gewann - nach Tiger Woods.

"Ich glaube nicht, dass ich in meiner besten Zeit schon so weit bin, und ich hoffe, dass ich diese Erfahrung so früh sammeln kann - das wird mir auf meinem weiteren Weg helfen, wenn ich bei vielen Golfturnieren antrete", sagte er gegenüber PGATour.com.

Der Sieg brachte Wise nicht nur einen beträchtlichen Scheck ein, sondern auch eine zweijährige Ausnahmegenehmigung für die PGA Tour, was bedeutet, dass er keine bestimmte Summe verdienen muss, um seine Spielberechtigung für die nächste Saison zu behalten.

"In jungen Jahren ist es enorm wichtig, seinen Zeitplan planen zu können, an all den großen Veranstaltungen teilnehmen zu können und diese Erfahrung zu sammeln", sagte Wise.

"Wenn man sich Jungs wie Jordan (Spieth), Rory (McIlroy), JT (Justin Thomas) anschaut, dann hat sich das für sie ausgezahlt, wenn sie 24, 25 Jahre alt sind, ihre Blütezeit erreicht haben und bereits über all diese Erfahrung verfügen.

"Sie sind in der Lage, so viele Golfturniere zu gewinnen, und ich betrachte das als eine Art Hilfe für mich, das auch zu tun.

Der Weltranglistendritte Jordan Spieth, der sein Heimturnier bestreitet, beendete das Turnier mit 11 Schlägen unter Par auf dem 21.

Spieth wurde der jüngste PGA-Tour-Sieger seit 82 Jahren, als er 2013 als 19-Jähriger die John Deere Classic gewann.

Quelle: edition.cnn.com