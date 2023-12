Höhepunkte der Geschichte

9 Dinge, die man über das Daytona 500 wissen sollte

Das 58. jährliche Daytona 500 findet am Sonntag statt

Das Daytona 500 ist das erste Rennen der NASCAR-Rennsaison

Hier sind neun Dinge, die Sie vor Beginn des Rennens wissen sollten:

1. Was ist das Daytona 500?

Das Daytona 500, auch "Great American Race" genannt, ist ein 200 Runden und 500 Meilen langes Rennen, mit dem die NASCAR-Saison eröffnet wird.

2. Wo wird es ausgetragen?

Der Name verrät es schon. Das Autorennen wird jährlich auf dem Daytona International Speedway in Daytona Beach, Florida, ausgetragen. Die Strecke ist zweieinhalb Meilen lang.

3. Wie kann man sich für das Rennen qualifizieren?

Es gibt mehrere Möglichkeiten für Fahrer, sich für das Daytona 500 zu qualifizieren. Die Fahrer können am Daytona Coors Light Pole Qualifying teilnehmen, bei dem die Teams zwei aufeinander folgende Runden fahren, wobei die schnellere Runde als Qualifikationszeit gewertet wird, oder am Duel at Daytona, zwei 150-Meilen-Qualifikationsrennen.

Die beiden schnellsten Qualifikanten des Daytona 500 Coors Light Pole Qualifying Rennens erhalten die Startplätze 1 und 2. Dies sind die einzigen garantierten Positionen, die die erste Startreihe für das Saisoneröffnungsrennen bilden. Das Duell in Daytona entscheidet über die anderen Startplätze. Insgesamt werden in diesem Jahr 40 Fahrer am Daytona 500 teilnehmen, statt wie bisher 43, und der Sieger erhält 40 Punkte.

4. Wann fand das Rennen zum ersten Mal statt?

Das erste Daytona 500 fand am 22. Februar 1959 statt, als Lee Petty Johnny Beauchamp in einem Fotofinish besiegte. Es ist jedoch erst seit 1982 das Eröffnungsrennen der Saison.

5. Wie schnell fahren diese Fahrer?

Die meisten Fahrer, die letztes Jahr antraten, fuhren um die 189 mph. Buddy Baker hält den Rekord von 1980 für die schnellste Durchschnittsgeschwindigkeit bei einem Sieg mit 177,602 mph. Junior Johnson gewann mit der langsamsten Durchschnittsgeschwindigkeit von 124,740 mph im Jahr 1960.

Joey Logano gewann im vergangenen Jahr das NASCAR Sprint Cup Series Daytona 500 auf dem Daytona International Speedway.

6. Hat jemand mehrere Daytona 500-Titel gewonnen?

Ja. Richard Petty hält mit sieben Daytona 500-Titeln den Rekord für die meisten Siege. Der Vorjahressieger Joey Logano wird versuchen, der 12. Fahrer zu werden, der mehr als einen Titel gewinnt.

7. Was gewinnen die Fahrer, wenn ihr Auto als erstes ins Ziel kommt?

Der siegreiche Fahrer des Daytona 500 nimmt eine Nachbildung der Harley J. Earl Trophy mit nach Hause. Diese begehrte Auszeichnung wird jedes Jahr in Omaha, Nebraska, von John Lajba handgefertigt. Wer das Rennen gewinnt, erhält außerdem ein Preisgeld. Letztes Jahr gewannen Logano und das Team Penske mehr als 1,5 Millionen Dollar für ihren ersten Platz.

8. Wie viele Menschen sehen sich das Daytona 500 an?

Die durchschnittliche Zahl der Fernsehzuschauer liegt bei 20 Millionen. Die NASCAR gibt seit 2012 keine Zuschauerzahlen mehr bekannt. Der letzte Zuschauerrekord lag jedoch bei rund 140.000 Zuschauern.

9. Wie kann ich das Rennen verfolgen?

Sie können das Daytona 500 am Sonntag um 1 p.m. ET auf Fox verfolgen. Mit der NextVR-App können Sie auch eine Live-Übertragung in virtueller Realität erleben .

