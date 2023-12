2023 March Madness: Kann der "phänomenalste Basketballspieler Amerikas" Iowa zu seinem ersten nationalen Meistertitel führen?

Die Leistungen von Iowas Starspielerin Caitlin Clark sind nicht nur historisch, sondern geradezu übermenschlich, denn sie hat eine ganze Reihe von Rekorden aufgestellt.

Clarks 41 Punkte bei Iowas Final-Four-Sieg gegen den topgesetzten Titelverteidiger South Carolina waren die höchste jemals in dieser Runde erzielte Punktzahl, eine Leistung, die angesichts der Qualität der Gegner noch bemerkenswerter ist.

Sie war an 58 der 77 Punkte von Iowa gegen South Carolina beteiligt und hat damit im vierten Spiel dieses Turniers mehr als 50 Punkte erzielt. Laut ESPN hat jede andere Spielerin in diesem Turnier nur ein einziges Mal ein solches Spiel absolviert.

Nur wenige Tage zuvor war sie die erste Spielerin in der Geschichte des NCAA-Turniers, die ein Triple-Double mit 40 Punkten erzielte.

"Ich denke, sie ist die phänomenalste Basketballspielerin in Amerika. Ich glaube nicht, dass es jemanden wie sie gibt", sagte Iowas Cheftrainerin Lisa Bluder zu Reportern, nachdem ihr Team den Einzug ins Finale gesichert hatte.

"In so vielen Bereichen, nicht nur im Scoring, sondern auch im Passspiel und im Umgang mit dem Ball ... Und dann ist da noch ihre Mentalität. Ich glaube, das ist das Besondere an ihr, sie glaubt an sich selbst und an ihre Mitspielerinnen."

Während Clark ihren Platz als March Madness-Größe bereits besiegelt hat, steht die Entscheidung über den Meistertitel noch aus.

Clark wird eine zentrale Rolle in Iowas Spielplan und seiner glänzenden Offensive spielen, die in diesem Jahr die NCAA-Statistiken anführte und auch während der March Madness mit durchschnittlich 86 Punkten pro Spiel beeindruckt hat.

"Wir werden noch 40 Minuten lang alles geben", sagte Clark in ihrer Pressekonferenz vor dem Spiel.

"Wir wissen, dass das alles ist, was wir von unserer Saison noch haben. Das ist alles, was wir mit McKenna (Warnock) und Monika (Czinano) noch haben, die ihr Herz und ihre Seele in dieses Programm gesteckt haben", fügte sie hinzu und verwies auf eine Seniorin und das fünfte Jahr im Team.

Auf der anderen Seite des Spielfelds hat Angel Reese von der LSU ebenfalls ein rekordverdächtiges Turnier hinter sich. Sie ist die erste Spielerin, die in einem NCAA-Turnier 100 Punkte, 70 Rebounds, 10 Blocks und 10 Steals erzielt hat und laut ESPN mit 33 Double-Doubles den NCAA-Rekord für eine Saison hält.

Vor allem ihr Zusammenspiel mit Alexis Morris wird am Sonntag wahrscheinlich über das Schicksal der Tigers entscheiden.

Wie Iowa hat auch die LSU auf ihrem Weg ins Finale einen gesetzten Spieler mit der Nummer 1 der Setzliste besiegt und sich nach einem Neun-Punkte-Rückstand zu Beginn des vierten Viertels mit einem epischen Comeback ihren Platz gesichert.

Auch in der Runde der besten 16 gewannen die Tigers knapp, indem sie 10 Sekunden vor Schluss einen Rückstand von einem Punkt aufholten.

Die LSU kann in diesem Turnier nicht nur auf ihre eigenen Erfahrungen mit knappen Siegen zählen, sondern auch auf die Erfahrung von Cheftrainerin Kim Mulkey, die mit Baylor bereits drei nationale Meisterschaften gewonnen hat (2005, 2012 und 2019) und erst die zweite Trainerin ist, die zwei verschiedene Programme zum nationalen Meisterschaftsspiel geführt hat.

"Ich bin aus vielen Gründen nach Hause gekommen", sagte sie nach dem LSU-Sieg. "Erstens, um eines Tages ein Meisterschaftsbanner im PMAC (Pete Maravich Assembly Center) aufzuhängen. Man denkt nie, dass man so etwas in zwei Jahren schaffen kann."

Quelle: edition.cnn.com