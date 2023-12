2023 March Madness: Ein Final Four der Männer wie kein anderes

Der Höhepunkt der NCAA-College-Basketballsaison der Männer rückt immer näher, und nur noch vier Teams kämpfen um den Titel des nationalen Champions.

Und nach einem March Madness, der an jeder Ecke für Überraschungen gesorgt hat, scheint es nur passend, dass es in der vorletzten Runde keine Nummer 1, 2 oder 3 gibt - es ist das erste Mal seit Einführung der Setzliste vor 44 Jahren, dass dies der Fall ist.

Das Final Four am Samstag beginnt mit dem Aschenputtel-Team des Turniers, der Nr. 9 Florida Atlantic University (FAU), die auf die Nr. 5 San Diego State trifft, bevor die Nr. 5 Miami gegen die Nr. 4 University of Connecticut spielt.

Abgesehen von UConn hat keine der drei anderen Mannschaften jemals in dieser Runde gestanden; es ist das erste Mal in 53 Jahren, dass es bei den Final Four drei Erstteilnehmer gibt.

Nr. 9 FAU vs. Nr. 5 San Diego State

FAU ist bisher die Geschichte des Turniers.

Bevor das Turnier begann, konnten 237 Schulen in der ganzen Nation einen NCAA-Turniersieg für sich verbuchen. FAU gehörte nicht dazu.

In der Eröffnungsrunde gegen Memphis gelang den Owls 2,5 Sekunden vor Schluss der entscheidende Korb, und nach Siegen gegen Fairleigh Dickinson (Nr. 16) und Tennessee (Nr. 4) trafen sie in den Elite Eight auf Kansas State (Nr. 3).

Freiwürfe von Owls-Guard Michael Forrest verhalfen den Owls zu einem 79:76-Sieg über Kansas State und damit zum ersten Final-Four-Einzug der Schule überhaupt.

Die Owls sind erst das fünfte Team seit 1979, das das Final Four erreicht hat, nachdem es ohne einen Turniersieg in das Turnier gestartet war.

Obwohl sie vier Spiele mit insgesamt 19 Punkten Vorsprung gewonnen haben, fühlt sich FAU-Guard Alijah Martin nicht wie ein typisches Außenseiterteam.

"Wir haben nicht das Gefühl, dass wir Aschenputtel sind", sagte Martin. "Wir fühlen uns, als wären wir dazu bestimmt, hier zu sein und genau das zu tun, was wir tun sollen."

In der Runde der letzten Vier trifft FAU auf San Diego State, das sich mit einem knappen 57:56-Sieg gegen das als Nummer 6 gesetzte Creighton am Sonntag erstmals für das Final Four qualifiziert hat.

Bluejays-Guard Ryan Nembhard wurde 1,2 Sekunden vor Spielende für ein Foul an Aztecs-Guard Darrion Trammell verwarnt. Die Wiederholungen zeigten, dass Nembhards linke Hand auf Trammells rechter Hüfte lag, als dieser zum Wurfversuch hochsprang.

Trammell bekam zwei Freiwürfe zugesprochen, von denen er den ersten verschoss, den zweiten aber zur Führung für die Azteken verwandelte.

Bei ihrem Traumlauf ins Halbfinale schlug San Diego State in der Runde der besten 16 den als Nummer 1 gesetzten Alabama - zuvor hatte das Team noch nie ein Spiel der besten 16 gewonnen, noch nie einen als Nummer 1 gesetzten Spieler geschlagen und noch nie einen hochrangigen Gegner ausgeschaltet.

Das Team profitiert von seiner ausgezeichneten Verteidigung, die Creighton nur 2:17 Punkte aus dem Dreipunktbereich einbrachte, darunter 0:10 in der zweiten Halbzeit, nur zwei Tage nachdem Alabama 3:27 Punkte erzielte.

"Wir machen den nächsten Schritt und das ist etwas, worüber wir immer gesprochen haben, und ich bin sicher, dass es Leute gab, die daran gezweifelt haben, aber wir haben keine Minute gezweifelt", sagte San Diego State Coach Brian Dutcher.

Nr. 5 Miami vs. Nr. 4 UConn

Auf der anderen Seite der Tabelle finden sich zwei Mannschaften, denen viele nicht zugetraut haben, dass sie dieses Stadium erreichen.

Miami ist das dritte Team, das in diesem Jahr zum ersten Mal in der Geschichte der Schule das Final Four erreicht.

Unter der Leitung des 73-jährigen Jim Larrañaga, der in seinem 12. Jahr als Cheftrainer tätig ist, starteten die Hurricanes mit einer 3:4-Niederlage im Januar und einer unglücklichen Heimniederlage gegen Florida State in das Turnier.

Doch seit Beginn des Turniers vor über zwei Wochen ist Miami nicht mehr zu stoppen, hat seine Gegner regelrecht weggepustet und seine ersten drei Spiele mit einem Vorsprung von insgesamt 37 Punkten gewonnen.

In der Runde der besten Acht traf Miami auf die an Nummer 2 gesetzte Mannschaft aus Texas - ein starker Gegner, der eine hervorragende Saison hinter sich hat.

Doch ein entscheidender 37:17-Lauf in den letzten 13 Minuten gegen die Longhorns verhalf den Hurricanes zu einem berühmten 88:81-Sieg und besiegelte den Einzug in die Runde der letzten Vier.

Für Larrañaga, der sich noch gut an die vielen Schocks der vergangenen Jahre erinnern kann, war die positive Einstellung zu Beginn des Jahres entscheidend für den Verlauf des Turniers.

"Es ist dieselbe Freude, dieselbe jubelnde Einstellung, weil man es einfach liebt, wenn die Spieler ein Ziel erreichen, das sie sich vor der Saison gesetzt haben", sagte Larrañaga.

"Wir haben am ersten Trainingstag gesagt, dass wir uns jetzt vorstellen müssen, was wir erreichen wollen, und dass wir jeden Tag darauf hinarbeiten müssen. Und genau das haben die Jungs getan."

Obwohl UConn an vierter Stelle gesetzt war, rechnete man damit, dass sich die Reihe enttäuschender Ergebnisse bei der March Madness fortsetzen würde, nachdem man in den beiden Jahren zuvor in der ersten Runde ausgeschieden war.

Doch von der ersten Minute an hat das Team einen wahren Blitzstart hingelegt. Die Huskies gewannen ihre ersten beiden Spiele mit einem durchschnittlichen Punktestand von 19,5 Punkten, bevor sie in der Runde der besten Acht die an Nummer 3 gesetzte Mannschaft aus Gonzaga mit 28 Punkten besiegten.

Dieser überwältigende Sieg war der größte Vorsprung in den Elite Eight seit 31 Jahren.

Als einziges Team im Wettbewerb, das bereits einen Titel gewonnen hat, lastet der Druck auf den Schultern der UConn, die ihre Erfahrung und ihren Stammbaum nutzen muss, um zum fünften Mal in der Geschichte der Schule die nationale Meisterschaftstrophäe in die Höhe zu recken.

Doch selbst mit dieser Erwartungshaltung, so Stürmer Adama Sanogo, will man es den Zweiflern zeigen.

"Wir haben etwas auf unseren Schultern", sagte Sanogo. "Jedes Mal, wenn wir Basketball spielen, versuchen wir, den Leuten das Gegenteil zu beweisen.

Quelle: edition.cnn.com