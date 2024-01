2022 Preakness Stakes: Alles, was Sie über das mittlere Juwel der Triple Crown wissen müssen

Glücklicherweise wird die Startzeit um 19:01 Uhr ET nicht mit der größten Hitze des Tages zusammenfallen, aber es wird immer noch sehr heiß sein.

Die prognostizierte Temperatur zu Beginn des Rennens beträgt 91 Grad. Das ist ein paar Grad unter der Tageshöchsttemperatur, die mit 94 Grad um 18 Grad über dem Normalwert liegen soll.

Die extreme Hitze bedeutet, dass die Akklimatisierung ein Problem darstellen könnte. Nach Angaben des CNN-Wetterteams wirkt sich die Hitze zu Beginn der Saison stärker auf die Menschen aus, weil ihre Körper noch nicht daran gewöhnt sind.

Der Kentucky-Derby-Sieger Rich Strike wird am Samstag nicht am Rennen teilnehmen. Der Besitzer des Pferdes, Rick Dawson, sagte, das Rennen sei zwar verlockend, passe aber nicht in seine Pläne, so dass es in diesem Jahr keinen Gewinner der begehrten Triple Crown im Pferderennsport geben wird, zu der auch die Belmont Stakes gehören.

In Abwesenheit von Rich Strike werden neun Pferde antreten, um den prestigeträchtigen Preis zu gewinnen, und alle Anwärter werden sich von einem Schockergebnis im diesjährigen Derby inspirieren lassen.

Der berühmte Pferdetrainer Bob Baffert wird auch das Preakness verpassen, nachdem er das diesjährige Kentucky Derby verpasst hat.

Im Februar wurde er von der Kentucky Horse Racing Commission (KHRC) für 90 Tage suspendiert, nachdem Medina Spirit der Sieg im Kentucky Derby 2021 aberkannt worden war. Das Pferd war bei einem Drogentest durchgefallen, nachdem es die Ziellinie beim Derby als Erster überquert hatte.

Baffert legte gegen die Entscheidung der KHRC Berufung ein, doch das Berufungsgericht von Kentucky lehnte seinen Antrag auf Dringlichkeitsentscheidung am 1. April ab. Seine Suspendierung begann am 4. April.

Der legendäre Trainer darf aufgrund des Gegenseitigkeitsstatuts von Maryland nicht am Preakness teilnehmen.

Zu beobachtende Pferde

Rich Strike verblüffte fast alle, als er das Derby mit der höchsten Quote aller anderen Pferde im Rennen gewann - 80/1.

Der Zweitplatzierte an diesem Tag war Epicenter, und das Pferd ist wieder der Favorit für das mittlere Juwel der Triple Crown.

Der Trainer von Epicenter, Steve Asmussen, ist der erfolgreichste in der Geschichte des nordamerikanischen Pferderennsports und wird die Enttäuschung des Kentucky Derby wieder wettmachen wollen.

Interessanterweise gilt Fenwick mit einer Quote von 50:1 als der größte Außenseiter der diesjährigen Preakness Stakes, aber die Wettenden könnten durchaus versucht sein, dieses Mal auf den Außenseiter des Rennens zu setzen.

Fenwicks Trainer Kevin McKathan glaubt, dass sein Pferd "etwas Besonderes" sein könnte und schließt ein weiteres Überraschungsergebnis gegen die etablierten Namen im Feld nicht aus.

"Jeder sagt: 'Das ist ein Sport für die Reichen und Berühmten'", sagte McKathan laut Associated Press.

"Aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Wenn man ein gutes Pferd hat, kann man sie alle schlagen.

"Das Pferd hat keine Ahnung. Es hat keine Ahnung, was es kostet. Es hat keine Ahnung, wem der Typ gehört. Er hat keine Ahnung, was für ein Flugzeug sie hierher geflogen sind. Sie wissen es nicht."

Secret Oath und Early Voting sind zwei weitere Pferde, die zusammen mit Epicenter auf der Liste der Favoriten stehen.

Wie man es sieht

Die Preakness Stakes werden in den USA auf NBC, der NBC-Website und deren App übertragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com