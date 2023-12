2021 F1 Grand Prix von Australien und MotoGP-Rennen abgesagt

Der Große Preis von Australien wurde zum zweiten Mal in Folge abgesagt. Die 21. Runde der Formel-1-Meisterschaft wurde Opfer der strengen Grenzkontrollen des Landes, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten.

"Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass der Große Preis von Australien 2021 aufgrund von Einschränkungen und logistischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der anhaltenden COVID-19-Pandemie abgesagt wurde", so die Organisatoren in einer Erklärung zum Rennen am 21. November.

Die australische Runde der MotoGP-Weltmeisterschaft, die am 24. Oktober auf Phillip Island stattfinden sollte, wurde ebenfalls zum zweiten Mal in Folge abgesagt.

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

"Die anhaltende COVID-19-Pandemie und die daraus resultierenden Reisekomplikationen und logistischen Einschränkungen bedeuten, dass es nicht möglich war, die Durchführbarkeit der Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt zu bestätigen, und sie wird daher nicht im Kalender 2021 erscheinen", so die Organisatoren.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com