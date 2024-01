17-Jähriger ist der erste aktive britische Profifußballer, der sich seit Jahrzehnten als schwul geoutet hat

Laut der britischen LGBTQ-Organisation Stonewall ist Daniels der erste Profispieler, der sich in den letzten 30 Jahren in Großbritannien geoutet hat.

"Ich habe mein ganzes Leben lang gewusst, dass ich schwul bin, und ich fühle mich jetzt bereit, mich zu outen und ich selbst zu sein". so Daniels in seiner Erklärung.

"Um diesen Punkt zu erreichen, habe ich die beste Unterstützung und Ratschläge von meiner Familie, meinem Club, meinem Agenten und Stonewall erhalten, die alle unglaublich proaktiv waren und meine Interessen und mein Wohlergehen an die erste Stelle gesetzt haben", so Daniels weiter. "Ich habe mich auch meinen Mannschaftskameraden in der Jugendmannschaft hier in Blackpool anvertraut, und auch sie haben die Nachricht begrüßt und meine Entscheidung, mich zu öffnen und es den Leuten zu sagen, unterstützt.

"Ich habe es mein ganzes Leben lang gehasst, zu lügen und das Gefühl zu haben, mich ändern zu müssen, um dazu zu gehören. Ich möchte selbst ein Vorbild sein, indem ich dies tue.

Daniels unterzeichnete im Februar einen Profivertrag beim Blackpool FC und spielte im letzten Spiel der Saison, nachdem er 30 Tore für die Jugendmannschaft von Blackpool erzielt und diese bis ins Viertelfinale des FA Youth Cup geführt hatte, wo er bei der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft gegen die Jugendmannschaft des FC Chelsea ein Tor erzielte.

"Der Blackpool Football Club hat eng mit Stonewall und den relevanten Fußballorganisationen zusammengearbeitet, um Jake zu unterstützen, und ist unglaublich stolz darauf, dass er ein Stadium erreicht hat, in dem er sich sowohl auf als auch neben dem Spielfeld ausdrücken kann", so der Verein in einer Erklärung.

"Wir sind stolz darauf, dass Jake sich in der Lage gefühlt hat, seine Wahrheit mit der Welt zu teilen", sagte Stonewall über die Nachricht. "Sich als erster offen schwuler Spieler im britischen Profifußball für Männer in den letzten 30 Jahren zu outen, erfordert Mut. Wir fühlen uns geehrt, ihn zu unterstützen!"

In einem Interview mit Sky Sports News sprach Daniels über seinen Weg zu der heutigen Entscheidung.

"Lange Zeit dachte ich, ich müsste meine Wahrheit verbergen, weil ich Profifußballer werden wollte und es jetzt auch bin", so Daniels gegenüber Sky. "Ich habe mich gefragt, ob ich mit meinem Coming-out warten sollte, bis ich in Rente gehe. Kein anderer Spieler im Profifußball hier ist geoutet. Aber ich wusste, dass das zu einer langen Zeit des Lügens führen würde und dass ich nicht in der Lage sein würde, ich selbst zu sein oder das Leben zu führen, das ich führen möchte.

"Seitdem ich mich meiner Familie, meinem Verein und meinen Mannschaftskameraden gegenüber geoutet habe, ist die Zeit, in der ich über alles nachgedacht habe, und der damit verbundene Stress vorbei. Das hat sich auf meine geistige Gesundheit ausgewirkt", so Daniels weiter.

"Jetzt bin ich einfach zuversichtlich und glücklich, endlich ich selbst zu sein."

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com