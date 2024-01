10 Spieler der Kansas City Royals dürfen Berichten zufolge nicht in Toronto spielen, weil sie nicht gegen Covid-19 geimpft sind

Alle 10 Spieler sind nicht gegen Covid-19 geimpft und dürfen aufgrund der Reisebeschränkungen des Landes nicht in Kanada spielen, bestätigte eine Quelle mit Kenntnis der Situation gegenüber CNN.

Matheny sagte, die Entscheidung, sich impfen zu lassen, sei eine "individuelle Entscheidung".

"Die Organisation hat gute Arbeit geleistet, indem sie Fachleute und Experten hinzugezogen hat, um mit den Spielern schwierige Gespräche zu führen und ihnen die Entscheidung zu überlassen, von der sie glauben, dass sie das Beste für sie und ihre Familie ist", sagte er nach dem 5:2-Sieg des Teams gegen die Detroit Tigers am Mittwoch in Kansas City.

Sieben der Spieler, die nach dem Spiel am Mittwoch mit Reportern sprachen, beriefen sich auf ihre persönliche Entscheidung in dieser Angelegenheit und sagten, sie hätten die Unterstützung des Klubhauses, einschließlich der geimpften Teamkollegen, so MLB.com.

"Es war eine persönliche Entscheidung, und ich werde es dabei belassen", sagte Andrew Benintendi, der einzige All-Star-Vertreter des Teams in dieser Saison.

"Ich bin nicht gegen Impfstoffe, es ist also nur eine persönliche Vorliebe", sagte Hunter Dozier. "Ich verurteile niemanden, der sich impfen lassen wollte oder nicht."

Neben den Spielern werden laut Matheny auch einige Mitarbeiter nicht nach Kanada reisen.

Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen in Kanada haben sich die MLB und die MLB Players Association darauf geeinigt, dass Spieler, die aufgrund ihres Impfstatus nicht in das Land einreisen können, ohne Gehalt oder Dienstzeit auf die Sperrliste gesetzt werden.

Bevor die 10 Royals-Spieler auf die Sperrliste gesetzt wurden, fehlten laut ESPN von allen in den USA ansässigen Teams, die in Toronto spielen, vier Spieler. Insgesamt waren in dieser Saison 25 Spieler aufgrund ihres Impfstatus auf die Sperrliste gesetzt worden.

"Wollen wir, dass unser Major-League-Team auf dem Feld steht? Die Antwort ist ja", sagte Matheny. "Aber im Moment ist das die Situation, in der wir uns befinden. Wir freuen uns darauf, dass jemand anderes einspringt und das Beste aus der Gelegenheit macht."

Dayton Moore, Präsident der Royals, sagte in einer Erklärung, über die der Kansas City Star berichtete, dass die Organisation nicht über den Impfstatus der Spieler sprechen könne. Er sagte, das Team habe eine "unglaubliche Arbeit" geleistet und versucht, die Mitglieder der Organisation dazu zu bringen, eine "individuelle Entscheidung" zu treffen, aber er sei "enttäuscht" darüber, wie sich dies auf das Team auswirken werde.

"Aber am Ende des Tages ist es ihre Entscheidung", sagte Moore laut dem Star. "Es ist das, was sie tun wollen. Und wir waren schon immer eine Organisation, die ihre individuellen Entscheidungen fördert und ermutigt. Leider wirkt sich einiges davon auf das Team aus. Wir sind darüber enttäuscht, aber wir wissen, dass das zum Spiel dazugehört. Es ist ein Teil der Welt, in der wir leben, und wir freuen uns darauf, diesen Spielern die Chance zu geben, in Toronto zu spielen."

Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention empfehlen die Covid-19-Impfung für alle in Frage kommenden Altersgruppen, und Daten zeigen, dass ungeimpfte Personen ein viel höheres Risiko haben, an Covid-19 zu sterben.

Die Vier-Spiele-Serie der Royals soll am Donnerstag beginnen. In der Central Division der American League liegen sie mit einer Bilanz von 35:53 auf dem letzten Platz.

Jill Martin von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com