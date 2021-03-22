Zeitung «Aussiedlerbote»
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22 марта 2021, понедельник
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Свежий номер газеты

Русские новости Германии. Онлайн-газета о жизни в Германии, о законах и политике

НОВОСТИ
Прогноз погоды в Германии на апрель​ 2021: температура воздуха по городам
21 марта 2021 в 13:54
Полезное, Топ новости
Как через электронные письма и сообщения воруют деньги: ТОП-5 советов против фишинга
21 марта 2021 в 17:40
Общество, Полезное
Где и как будут работать магазины на Пасху 2021 года в Германии
21 марта 2021 в 13:24
Общество, Полезное
Сколько зарабатывает водитель автобуса в Германии?
21 марта 2021 в 12:50
Общество, Полезное
Пасха в Германии в 2021 году: когда и как отметят праздник
21 марта 2021 в 12:17
Важные новости на главной, Общество, Политика, Топ новости, Центральная тема в категории
Меркель планирует «низкоконтактные отпуска» и помощь отрасли туризма
21 марта 2021 в 20:39
Общество, Полезное
Студенты Германии: 10 интересных фактов о студенческой жизни
21 марта 2021 в 10:44
Спорт, Топ новости
Немецкие олимпийцы поддержали проведение игр-2021 в Токио без зрителей
20 марта 2021 в 19:34
Здоровье, Общество, Топ новости
Граница Германия-Польша закрывается: всплеск COVID-19. Куда еще нельзя выехать?
20 марта 2021 в 18:52
Происшествия, Топ новости
В Касселе 10-тысячная акция антикарантинщиков: стычки с полицией и контрдемонстрация
20 марта 2021 в 17:46
Важные новости на главной, Здоровье, Топ новости
Что не так с AstraZeneca? Немецкие учёные назвали причину тромбоза
21 марта 2021 в 18:33
Общество, Топ новости
В борьбе за экологию: Гамбург высадит 70000 деревьев в местном лесу
20 марта 2021 в 16:41
Литература, Общество, Топ новости, Центральная тема в категории
Немецкую детскую книгу о коронавирусе изъяли из продажи по запросу Китая
20 марта 2021 в 12:45
Культура, Топ новости
Культура объединит Германию после пандемии и кризиса: представлена общенемецкая концепция
20 марта 2021 в 11:22
Общество, Полезное
Легализация марихуаны ​ в Германии: все, что нужно знать любителям легких наркотиков
20 марта 2021 в 09:54
Важные новости на главной, Общество, Политика, Топ новости
«Люди не понимают»: немецкий министр призывает упростить карантинные правила
21 марта 2021 в 11:31
О животных, Топ новости
Сотня контрабандных щенков такс и сенбернаров в Нюренберге: малыши на карантине
20 марта 2021 в 09:52
Бизнес, Гастрономический рай, Полезное
Немецкие пивоварни продлили срок годности разливного пива: можно ли его пить?
19 марта 2021 в 20:47
Политика
Меркель сделают прививку Astrazeneca в порядке очереди
19 марта 2021 в 20:18
Происшествия
Во Франкфурте исчезло оружие: подозревают полицейского
19 марта 2021 в 18:58
Важные новости на главной, Общество, Политика, Топ новости
«Так безопаснее»: Рейнланд-Пфальц открывает кафе и рестораны
20 марта 2021 в 20:54
Происшествия, Топ новости
Wirecard-гейт: аудиторам указывают на близорукость насчет мошенников, а те оправдываются наивностью
19 марта 2021 в 18:31
Бизнес, Общество, Топ новости
«От зайчика»: немецкие супермаркеты вручат сотрудникам пасхальные денежные ваучеры
19 марта 2021 в 18:15
Происшествия
Квартира сгорела из-за разбитой бутылочки с лаком и оброненной сигареты
19 марта 2021 в 16:13
Политика, Экономика
«Зелёные» Германии обещают отказаться от Nord Stream 2 после выборов
19 марта 2021 в 16:02
Важные новости на главной, Здоровье
Семейные врачи Германии начнут вакцинацию от коронавируса после Пасхи
19 марта 2021 в 19:34
Здоровье, Общество, Полезное, Топ новости
“Трудности? В нашем лексиконе такого слова нет”: как спортсмены из Казахстана создали важный и весьма полезный обучающий проект в Германии
19 марта 2021 в 13:54
Общество, Полезное, Происшествия
Трагедия возле детского сада в Ганновере: погиб ребенок
19 марта 2021 в 13:19
Общество, Полезное, Происшествия
В епархии Кельна священники занимались развращением малолетних
19 марта 2021 в 13:14
Здоровье, Общество, Полезное
В Германии зарегистрировали 13 случаев тромбоза после вакцинирования
19 марта 2021 в 11:42
Важные новости на главной, Политика
В Германии правящий блок ХДС/ХСС «потерял» ещё одного депутата
19 марта 2021 в 17:52
Общество, Полезное
В Германии за неделю закрыли каждую десятую школу
19 марта 2021 в 11:33
Здоровье, Общество, Полезное
Германия возобновляет вакцинацию препаратом AstraZeneca
19 марта 2021 в 11:14
Наука и техника, Общество, Полезное, Топ новости
Домашний интернет в Германии: особенности и выбор провайдера
18 марта 2021 в 20:32
Общество, Политика
250 немецких «Пум» укрепят Силы быстрого реагирования НАТО после модернизации
18 марта 2021 в 19:59
Важные новости на главной, Общество
Разработчиков вакцины BioNTech/Pfizer наградили за заслуги перед Германией
19 марта 2021 в 17:01
Политика
Начало супервыборов в Германии: ХДС может потерять место за столом коалиции
18 марта 2021 в 19:14
Общество, Экономика
Сколько жителей Германии планируют купить жильё в этом году?
18 марта 2021 в 17:43
Авто, Общество, Полезное
Запреты на движение грузовиков в Германии в 2021 году
18 марта 2021 в 12:00
Общество
100% экзаменов и минус 1% лекций: немецкие студенты не пострадали от пандемии
18 марта 2021 в 10:35
Важные новости на главной, Здоровье, Общество
Минздрав Германии: на послабления перед Пасхой можно не рассчитывать
19 марта 2021 в 14:36
Общество, Полезное
Главы трёх немецких земель высказались за регистрацию «Спутник V»
18 марта 2021 в 10:18
Общество, Полезное, Экономика
Счёт за электроэнергию: как не допустить ошибки ​
18 марта 2021 в 10:00
Наука и техника, Общество
Стипендия на безделье: университет изящных искусств определился с победителями
18 марта 2021 в 09:15
Общество, Полезное
Германии грозит локдаун. Насколько серьёзна ситуация?
18 марта 2021 в 08:32
Важные новости на главной, Общество
Несмотря на третью волну коронавируса, немецкий город снимает изоляцию до 4 апреля
19 марта 2021 в 13:42
Общество, Полезное, Экономика
На сколько может вырасти ВВП​ ФРГ в 2021 году
17 марта 2021 в 21:16
Здоровье, Общество
Маас возвращает тестирование для курортников из Майорки, но не все его поддерживают
17 марта 2021 в 19:49
Бизнес, Экономика
Сэкономили миллиарды: из–за COVID немецкие компании меньше тратятся на командировки
17 марта 2021 в 18:10
Общество, Полезное, Экономика
«Северный поток — 2» не нужен ФРГ. Мнение представителей Института немецкой экономики
17 марта 2021 в 14:17
Важные новости на главной, Здоровье
Вакцина Astrazeneca: подробности нового “рождения” и опасений
19 марта 2021 в 09:00
Здоровье, Общество, Полезное
Власти Германии планируют​ продление​ карантина до конца апреля
17 марта 2021 в 14:16
Общество, Полезное
Самые востребованные профессии в Германии
17 марта 2021 в 13:36
Общество, Полезное, Экономика
Взносы на медицинское страхование в Германии увеличатся на 28%
17 марта 2021 в 12:44
Общество, Полезное
Рекордное снижение выбросов парниковых газов в Германии
17 марта 2021 в 11:55
Общество, Политика
Великобритания создаёт рекордный ядерный запас: начинается новая гонка вооружений
17 марта 2021 в 10:55
Здоровье, Общество, Полезное
Карантин​ будет распространяться даже на вакцинированных ​
17 марта 2021 в 10:53
Беженцы, Происшествия
В Германии задержали контрабандистов: детей и взрослых везли в нечеловеческих условиях
17 марта 2021 в 10:09
Спорт
Лучший бомбардир Бундеслиги не спешит на пенсию и готов сражаться дальше
17 марта 2021 в 09:27
Здоровье, Общество, Полезное
Российская вакцина «Спутник V» будет производиться в Германии
16 марта 2021 в 16:30







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