Patrick Mahomes ve Jalen Hurts Super Bowl'da karşı karşıya gelecek ilk siyahi oyun kurucular olacak

Siyah oyun kurucular geçmişte de Super Bowl'da yer almış ve kazanmışlardı ancak hiçbir zaman her iki taraf için de iki Siyah oyun kurucu başlamamıştı.

2020'de Super Bowl'u kazanan üçüncü Siyah oyun kurucu olan Mahomes, NFL tarihinde birden fazla Super Bowl kazanan ilk Siyah oyun kurucu olmayı hedeflerken, Eagles oyun kurucusu Hurts Lombardi Kupası'nı kazanan dördüncü Siyah oyun kurucu olabilir.

Doug Williams 1988'de o zamanki Washington Redskins'i zafere taşıyarak Super Bowl'a başlayan ve kazanan ilk siyahi oyun kurucuydu. 2014'te Seattle Seahawks forması giyen Russell Wilson ve 2020'de Mahomes onu takip ederken, diğerleri de büyük maça başlayıp kaybetti.

Mahomes, Pazar günü Cincinnati Bengals'a karşı oynanan AFC Şampiyonasında takımını 23-20'lik galibiyete taşımak için ayak bileğindeki sakatlıktan güç aldı.

Belli ki ağrılarla mücadele eden 27 yaşındaki oyuncu, 326 yarda ve iki touchdown atarak ilham verici bir performans sergiledi.

Maçtan sonra CBS'e konuşan Mahomes, "Puromuz olduğunu sanmıyorum ama Super Bowl'a gitmeye hazır olacağız," diyerek fazla heyecanlanmak istemediğini belirtti.

Günün erken saatlerinde Eagles'ın oyun kurucusu Hurts, takımının San Francisco 49ers'ı 31-7 yenmesini sağlayarak bir oyun kurucu tarafından bir sezonda en çok koşu touchdown'u yapan oyuncu unvanını Cam Newton'a devretti.

Super Bowl'a ulaştıktan sonra gazetecilere "Dürüst olmak gerekirse nasıl hissedeceğimi gerçekten bilmiyorum" dedi.

"Kendinizi bu konuma getirmek için gerçekten çok çalışıyorsunuz ve ben sonsuza dek minnettarım. Takım olarak bir araya gelebilmemiz ve grup olarak özel bir şey yapabilmemiz için bu takımdaki her bir bireyin üstesinden gelebildiği şeyleri sadece Tanrı bilir.

"En anlamlı şey de bu. Ne olursa olsun her zaman sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum çünkü yanımdaki adamı hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum."

Super Bowl LVII 12 Şubat'ta gerçekleşecek.

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Kaynak: edition.cnn.com