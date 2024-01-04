Kongre liderleri genel fonlama seviyeleri üzerinde anlaşmaya yakın ancak kapanma tehdidi devam ediyor

Kongre kaynaklarına göre Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, federal hükümet için genel finansman seviyelerini belirlemek üzere bir anlaşmaya yaklaşıyor. Ancak bu, hükümetin bu ay içinde kapanmasının önleneceği anlamına gelmiyor.

Genel bir harcama düzeyi üzerinde anlaşmaya varmak hükümetin fonlanmasında önemli bir ilk adımdır ve Johnson ve Schumer'in yardımcıları bu rakam üzerinde bir anlaşmaya varmak için haftalarca uğraştılar.

Ancak bu rakam üzerinde anlaşmaya varıldığında, Kongre'nin ya hükümeti Eylül ayına kadar açık tutacak finansman tasarılarını geçirmesi ya da finansmanı uzatmak ve kapanmayı önlemek için sürekli çözüm olarak bilinen geçici bir önlem alması gerekecek.

İşte bu noktada işler karışabilir.

İki tarafın da hangi federal programların fonlanıp fonlanmayacağı konusunda anlaşması gerekecek ve şimdiden pek çok Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçisi güney sınırında göçü kısıtlayacak hükümler talep ediyor. Aksi takdirde, hükümeti kapatmaları ve Beyaz Saray taleplerini kabul edene kadar daha fazla finansmanı onaylamamaları gerektiğini söylüyorlar.

Milletvekilleri önümüzdeki hafta geri döndüklerinde, hükümetin kısmi kapanmasını önlemek için sadece 10 günleri olacak. Askeri inşaat, Gıda ve İlaç İdaresi, tarım, gazi işleri ve konut ve kentsel gelişim programları için ilk son tarih 19 Ocak. Pentagon, Çalışma Bakanlığı, Sağlık ve İnsani Hizmetler ve İç Güvenlik Bakanlığı gibi kilit kurumlar da dahil olmak üzere hükümetin geri kalanı için finansman 2 Şubat'ta sona eriyor.

Johnson ve Schumer, geçtiğimiz Haziran ayında ulusal borç limitinin yükseltilmesine yönelik iki partili yasayla uyumlu harcama seviyeleri belirleyip belirlememe konusunda müzakereler yürütüyor. Bu anlaşma, savunma için 886 milyar dolar olmak üzere 1.59 trilyon dolarlık fon seviyeleri öngörüyordu. Ancak bu anlaşma, daha derin kesintiler talep eden Temsilciler Meclisi'ndeki muhafazakârların tepkisiyle karşılaştı.

Kongre kaynaklarına göre Johnson ve Schumer bu anlaşmanın bir parçası olarak harcama kesintilerini müzakere ediyor.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, kesintilerin bir parçası olarak IRS kesintilerini hızlandırmak ve harcanmamış Covid-19 yardım fonlarını geri almak istiyor.

Çarşamba günü gazetecilere konuşan Schumer, kapanmanın önlenebileceği ve finansman seviyeleri üzerinde anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser konuştu.

Schumer, "Bu konuda gerçekten iyi, iyi bir ilerleme kaydettik ve oldukça yaklaştık," dedi. "Yakında bir bütçe anlaşması yapabileceğimizi ve bu kapanmayı önleyebileceğimizi umuyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com