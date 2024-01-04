Costco'dan işçilerin sendika kazanımına şaşırtıcı yanıt: Sorun sizde değil, bizde

Çoğu şirket örgütlenme çabalarına agresif bir şekilde karşılık verme eğilimindedir, ancak Costco sendikanın kazanımına şaşırtıcı bir karşılık verdi.

Sendikaya göre Norfolk'taki 238 kişilik işçi grubu Costco'da ülke çapında çalışan 18.000 Teamster'a katılacak. İşçiler özellikle Teamsters olmaktaki umutlarının, diğer işyeri iyileştirmelerinin yanı sıra daha yüksek ücretler, emeklilik katkı payları, ikramiyeler ve daha esnek devam politikası talep eden bir sese sahip olmak olduğunu söyledi.

Diğer birçok şirket sendikalaşan çalışanlarına karşı düşmanca bir yaklaşım benimserken, Costco'nun eski CEO'su Craig Jelinek ve şimdiki CEO'su Ron Vachris, Aralık ayı sonunda çalışanlara gönderdikleri bir notta "çalışanlarımızda hayal kırıklığına uğramadık; yöneticiler ve liderler olarak kendimizde hayal kırıklığına uğradık" dediler.

"Norfolk çalışanlarının çoğunluğunun bir sendika istediklerini ya da sendikaya ihtiyaç duyduklarını düşünmeleri bizim açımızdan bir başarısızlık teşkil etmektedir," diye yazdılar 29 Aralık tarihli ve tüm ABD çalışanlarına gönderilen bir notta. CNN bu yazının bir kopyasını ele geçirdi.

Jelinek 2012 yılından bu yana sürdürdüğü CEO'luk görevinden 1 Ocak'ta ayrıldı. Vachris, perakendecide forklift sürücüsü olarak çalışmaya başlayan 40 yıllık bir Costco emektarı.

Teamsters Local 822, bunun sendikanın Costco'da yirmi yıldır elde ettiği ilk örgütlenme zaferi olduğunu söyledi.

Özellikle Costco'da bu tür çabaların uzun süredir gecikmesinin nedeni, şirketin genellikle işçi dostu bir işveren olarak lanse edilmesi olabilir.

İndirimli alışveriş yapanlar, 4.99$'lık popüler piliç çevirme ve 1.50$'lık sosisli sandviç gibi düşük fiyatlı günlük ürünlerini ve fasulye konserveleri ve çoklu tuvalet kağıdı paketleri gibi diğer kiler ürünlerini severken, Costco da yıllar boyunca daha yüksek başlangıç saat ücreti ve yeni işe başlayanlar için 180 gün sonra devreye giren uygun fiyatlı sağlık yardımları gibi işçi dostu politikaları nedeniyle alkışlandı.

Perakendeci, perakendecilik sektöründeki en düşük işçi devir oranlarından birine sahip olarak lanse ediliyor.

Costco'nun tepkisine karşılık Starbucks gibi diğer şirketler sendikal örgütlenmeye karşı sert bir şekilde geri adım attı.

Yaklaşık iki yıl önce, ilk Starbucks şubesi sendikalaşma yönünde oy kullanarak ulusal bir örgütlenme kampanyası başlattı. Bu süre zarfında Starbucks, Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'nun bulgularına göre, bazı durumlarda yasadışı davranarak bu çabayla mücadeleetti. Starbucks şu anda yüzlerce haksız iş uygulaması suçlamasıyla karşı karşıya.

Başka yerlerde de örgütlenme faaliyetlerinin artması, önde gelen teknoloji şirketlerinin çeşitli tepkiler vermesine yol açtı. Amazon, geçtiğimiz ilkbaharda sendikanın önemli bir kazanım elde etmesinin ardından şimdiye kadar ilk sendikasını tanımayı ve müzakerelere katılmayı reddetti ve sendikanın meşruiyetiyle mücadele etmeye devam ediyor.

Ancak bir başka teknoloji devi Microsoft, ilk sendikasını kamuoyu önünde kucakladı ve geçtiğimiz Ocak ayında "bir toplu iş sözleşmesi için çalışırken iyi niyetli müzakerelere girmeyi dört gözle beklediğini" söyledi.

Perakende sektörü analisti ve perakende danışmanlık şirketi Strategic Resource Group'un genel müdürü Burt Flickinger, perakende sektöründe sendikalaşmanın çok yaygın olmadığını söyledi. "Bu oran %6 ila %10 arasında" diyen Flickinger, bu oranın kamu sektöründe %20 ila %40'a kadar çıktığını da sözlerine ekledi.

Aynı zamanda, Costco çalışanlarının Norfolk'taki kazanımının Teamsters ve UFCW sendikalarının perakende sektöründe daha fazla örgütlenme çabasının habercisi olabileceğini söyledi.

Flickinger, "Açık ara bir numaralı hedefleri Amazon ve ardından Walmart" dedi.

CNN'den Danielle Wiener-Bronner ve Catherine Thorbecke bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com