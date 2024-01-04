CNN'e bağlı News18'e göre İrlandalı sprinterin İngiliz Milletler Topluluğu Oyunlarına girişi reddedildi

CNN-News18'e göre Olimpiyat yarı finalisti, İngiltere'nin güneybatısındaki Bristol kentinde bulunan dairesinde crack kokain üretilmesine izin vermekten suçlu bulunmasının ardından Şubat ayında ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Bristol Kraliyet Mahkemesi, Reid'in 18 Şubat 2023 tarihine kadar 220 saatlik ücretsiz çalışmayı tamamlaması koşuluyla 18 ay ertelenmiş 21 ay hapis cezasına çarptırıldığını e-posta yoluyla CNN'e doğruladı.

Athletics Northern Ireland'a göre, 27 yaşındaki Reid geçtiğimiz hafta Kuzey İrlanda'nın 2022 Commonwealth Oyunları kadrosuna Ağustos ayında yapılması planlanan 200 metre erkekler yarışması için dahil edildi. CNN-News18'in haberine göre, Mayıs ayında Kuzey İrlanda'nın atletizm yönetim organı, Reid'in mahkumiyetine rağmen seçilmek için değerlendirileceğini söylemişti.

CNN-News18'in haberine göre Commonwealth Games Kuzey İrlanda, karara olası bir itiraz konusunda "netlik arayışında" olduğunu söyledi.

"Atlet Leon Reid'in güvenlik riski değerlendirmesinin ardından Birmingham 2022 Commonwealth Oyunlarına girişinin reddedildiğini teyit etmekten dolayı hayal kırıklığına uğradık. CNN-News18'in haberine göre, Commonwealth Games Northern Ireland tarafından yapılan açıklamada, Leon'un CGNI tarafından seçildiği ve 29 Haziran'daki son başvuru tarihinden önce 200 metre yarışına katılacağı belirtildi.

"Daha sonra Birmingham 2022 organizasyon komitesinden katılmasına izin verilmeyeceğine dair bildirim alındı. Commonwealth Games NI şu anda herhangi bir potansiyel itiraz mekanizması konusunda netlik arayışındadır ve sporcuya bu haberle uğraşırken refah desteği sunulmuştur" denildi.

CNN yorum için Reid, Commonwealth Games Northern Ireland ve Commonwealth Games Federation temsilcilerine ulaştı.

Birmingham 2022 turnuva organizatörleri CNN'e yaptıkları açıklamada, "Her büyük etkinlikte olduğu gibi, katılan herkes için güvenli ve emniyetli bir deneyim sunmak, sıkı kontrol ve dengelerin devreye sokulmasını ve bunlara uyulmasını gerektirir" dedi.

"Birmingham 2022, Birmingham Commonwealth Oyunlarına katılmayı planlayan tüm delege katılımcılarını incelemek ve kontrol etmek için Ulusal Akreditasyon Ekibi ile yakın işbirliği içinde çalışmıştır. Ulusal olarak tanınan bu kılavuz kapsamında, tüm katılımcı bireyler üzerinde gerçekleştirilecek kontrollerin parametrelerini ve ayrıntılarını netleştirdik. Bu bilgiler takım seçimlerinden çok önce tüm takımlara ve İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları Derneklerine açıklanmıştır."

Reid, Bath Üniversitesi biyografisine göre ilk çıkışını Glasgow 2014 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunlarında yaptı.

Dört yıl sonra, 2018 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda erkekler 200 metre finalinde bronz madalya kazanarak tarihe geçti ve 28 yıl sonra uluslararası bir atletizm madalyası kazanan ilk Kuzey İrlandalı atlet oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com