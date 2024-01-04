Çok sayıda kartal: Yırtıcı kuşlar Open tarafından sorunlu martıları korkutmak için kullanılıyor

İskoçya'nın doğu kıyısında yer alan St Andrews, sevgiyle 'golfün evi' olarak biliniyor olabilir, ancak burası son derece rahatsız edici bazı oda arkadaşları tarafından paylaşılan bir konuttur: martılar.

Seyirciler, oyuncular atışlarını yaparken görevliler tarafından asılan sessizlik işaretlerini kibarca gözlemlerken, 18. delikteki ünlü sarı liderlik tablosunun üzerinde dolaşan martılar etkileyici bir gürültü çıkarıyor.

Yiyecek bulmak için etraflarında dönerlerken, atıklarının talihsiz iniş noktası olma korkusu sürekli bir endişe kaynağıdır ve şimdiden birkaç personel ve taraftar bu endişeye kapılmıştır.

Yine de yakındaki yemek alanı ve tribünlerin üzerindeki gökyüzünde tek bir martı bile görünmüyor. Bu durum, etkinlik organizatörlerinin dört yırtıcı kuşu işe almasının bir sonucu.

Hafta boyunca Eski Parkur'da gezinen taraftarlar bir çift şahin - bir kırmızı sırtlı ve bir Harris - bir Hint kartalı ve bir alaca kartal görmeye alışacaklar.

Sırasıyla Enya, Nailer, Sage ve Fearnley olarak adlandırılan koruyucular, piknik alanının yanı sıra 1. ve 18. tribünlerdeki martıları uzaklaştırmak için bakıcılarının eldivenlerine tünüyor.

Kuşlar, etkinlik için kiralanan yakındaki Elite Falconry'den geliyor ve bakıcı John, sabahın erken saatlerinde ilk tişörtün etrafındaki martı hareketliliğinin ardından Perşembe günkü açılış turunda öğle yemeği görevinde.

CNN Sport'a konuşan John, "Biz burada olmasaydık, martılar kelimenin tam anlamıyla yiyeceklerini çalmaya çalışan insanları bombalıyor olacaklardı" dedi.

Martılar dört yırtıcı kuşun tipik bir mutfağı olmadığından, sahanın etrafında uçmuyorlar ve bunun yerine nöbetleri süresince sakince bakıcılarının eldiveninde oturuyorlar, sadece varlıkları bile istenmeyen ziyaretçileri uzaklaştırmaya yetiyor.

Golf, etkinliklerde yırtıcı kuşların yardımına başvuran tek spor dalı değil. Wimbledon'da Şahin Rufus, All England Tenis Kulübü'ndeki çabalarıyla uzun zamandır yerel bir tenis kahramanı.

The Open'ın en büyük patlamaları

Kortları güvercinlerden uzak tutarak -çim tohumlarını gagalamaları tenis grand slam'inde oyunu kesintiye uğratabilir- Rufus güneybatı Londra'da yerel bir kahraman haline geldi ve bir süper hayranı 2017 şampiyonası için şahin gibi giyindi.

Open organizatörleri oyunlarını gerçekten geliştirmek isterlerse, bu hafta şehirde hem golfçüleri hem de martıları korkutabilecek bir Tiger olduğu söyleniyor.

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Kaynak: edition.cnn.com