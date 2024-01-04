Sara Stewart

Fikir: Bu insanlar şişman. Bu seni ilgilendirmez

Gordon, kariyerine 350 kiloluk bir kadın olarak kendisine nasıl hitap edilmesini istediğini açıklamak üzere bir arkadaşına gönderdiği mektuptan adını alan "Your Fat Friend" takma adıyla anonim bir blog yazarı olarak başlamış bir yazar.

"Sadece şişman de," diye okuyor Gordon filmdeki yazısından. "'Kıvrımlı' ya da 'tombul' ya da 'tıknaz' ya da 'kabarık' ya da 'daha çok sevilecek' ya da 'büyük adam' ya da 'tam figürlü' ya da 'büyük kemikli' ya da 'kraliçe beden' ya da 'husky' ya da 'obez' ya da 'aşırı kilolu' değil. Sadece şişman deyin."

Bunu özel bir mesaj olarak yazdı, ancak daha sonra blogunda yayınladı. Bu yazı viral oldu ve Gordon'u şişman insanların onurunu savunan keskin ve çok nadir bir ses olarak lanse etti. O zamandan beri iki kitap yazdı ve Michael Hobbes ile birlikte Başkanlık Fitness Testi'nden fen-phen çılgınlığına ve mevcut Ozempic takıntısına kadar diyet ve sağlıklı yaşam endüstrisini parçalara ayırdıkları "Bakım Aşaması" adlı beğenilen podcast'in ortak sunucusu oldu.

Ancak filmin büyük bölümü Gordon'un kişisel yaşamına ayrılmış: sevgi dolu ebeveynleriyle ilişkileri, Portland, Oregon'daki şirin mahallesinde köpeğiyle yaşadığı hayat ve öncelikle büyük bedenlere tiksintiyle bakmaya programlanmış bir dünyada şişman bir insan olarak karşılaştığı irili ufaklı pek çok aşağılama.

Filmin en kasvetli anekdotlarından birinde, uçmakla ilgili yaşadığı travmayı anlatıyor. Uçağa binmesi gerektiğini bildiği andan, uçağa binme sürecine ve etrafındaki herkesin onu bir yük ve sorumluluk olarak gördüğünü bilmesine kadar, başkalarının düşmanlık, öfke ve tiksintiyle baktığı biri olarak var olmanın fiziksel olarak hasta edici hissini anlatıyor. (Ayrıca, "ayrımcı tutumların bir akıl hastalığı olmadığını" savunarak, bu davranışı tanımlamak için "şişman fobisi" terimine direnmek hakkında da yazmıştır.)

Ayrıca, yıllarca gittiği doktorlar tarafından kovulduğunu, sağlık uzmanlarının genellikle kendilerine geldiği şeyi tedavi etmeyi reddettiğini ve geri gelmeden önce kilo vermesini söylediğini anlatıyor. Yeme bozukluğu ile mücadele eden Gordon, sekiz yıl boyunca tıbbi yardım almayı bıraktığını söylüyor.

Yazar Roxane Gay bu ikiyüzlülük hakkında konuşmuş ve yazmıştır - şişman insanların yardım veya tedavi istedikleri profesyoneller tarafından aşağılanırken sağlıklarına yeterince dikkat etmedikleri düşüncesi. Gay, Lindy West ile 2017 yılında yaptığı bir röportajda, "Şişman insanların karşılaştığı sorunların yarısı, sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkıyor. Sadece şişmansınız ve birdenbire diyabetiniz ya da yüksek tansiyonunuz oluyor değil, doktora muayene olmak ya da boğaz ağrısı veya kalp çarpıntısı için gidiyorsunuz ve size sadece 'Şişmansın, kilo ver' diyorlar ve sizi tedavi etmiyorlar, sonra da doktora gitmeyi bırakıyorsunuz. Ve 10 yıl sonra, tabii ki tıbbi sorunlarda bir patlama yaşıyorsunuz. Çünkü siz bir insan bedenisiniz ve yetkin tıp uzmanlarını görmediniz. Bu bir utanç kaynağı."

Gordon'un da kabul ettiği gibi, birçok zayıf insan (ister tıp uzmanı ister yabancı olsunlar) şişman bir insanın ne yiyip ne yememesi gerektiğini ondan daha iyi bildiklerini sanıyorlar. Gordon, bir kadının market arabasından bir kavunu çıkardığını ve çok fazla şekeri olduğunu söylediğini hatırlıyor. "O bir kavun!" Gordon kameraya inanamayarak haykırıyor.

Ancak o ve diğer şişman aktivistlerin yıllardır açıkça söylediği gibi, beslenme ve sağlık önerilerinden, egzersizin faydalarından ve diyabet ve obeziteyle ilgili diğer hastalıkların tehlikelerinden habersiz olduklarını düşünmek gülünçtür. Yabancıların kesici sözlerinin, onaylamayan bakışlarının ve beş ya da on kilo vermek için çırpınan insanların kulak misafiri olduğu yorumların - Gordon'un belirttiğine göre kendi vücudu gibi görünmekten kaçınmak için her şeyi yapıyor - durmaksızın devam eden saldırısını anlatırken onu dinlemek, şişman insanların maruz kaldığı zarar verici incelemenin ciddiyetini anlamaya başlamaktır.

Gordon'un yaptığı şey, Roxane Gay ("Hunger") ve Lindy West ("Shrill") gibi insanların yazıları ve savunuculuklarıyla uyumlu olarak, çok temel bir düzeyde, tüm bunların başka hiç kimseyi ilgilendirmediğine işaret etmektir. Bazı insanların vücutları şişman olmak için yaratılmıştır. Aslında, filmde de söylediği gibi, Amerikan bedenlerinin çoğunluğu aşırı kilolu. Bu da demek oluyor ki, tüm şişmanlık karşıtlığı, tüm parmak sallama ve ayıplama, bu ülkedeki insanların çoğuna yöneliktir - ki bu insanların özür dileyen bir gülümsemeyle bunu kabul etmeleri ve yaşadıkları rutin insanlıktan çıkarılmaya asla ve asla karşı çıkmamaları beklenir. Ve Tanrı korusun, asla şişman bedenlerin gerçek anlamda kutlanmasını savunmuyorlar.

Çünkü Gordon'un da deneyimlediği gibi, geri adım atmak korkunç sonuçlar doğurabilir. Filmin bir noktasında doxxed ediliyor: Ev adresi ve sosyal güvenlik numarası da dahil olmak üzere kişisel bilgileri internette yayınlanıyor. "Bu durum, örneğin vücut pozitifliği hakkında paylaşım yapan ve kendilerini bir parça pizza yerken gösteren zayıf insanların sayısıyla çok keskin bir tezat oluşturuyor. Zayıf bir kişinin paylaşımı, 'Yaşasın, anladım! Hadi bakalım. Bunu seviyoruz. Şişman biri ise ölüm tehditleriyle karşılaşacak, değil mi?" diyor People'a.

Şişmanlığın kabul edilmesini ve şişmanlığın kutlanmasını savunmanın doğasında önemli bir feminist isyan var. West'in yazdığı gibi, "Kadınları önemsiz olduğumuza, kırıldığımıza, hasta olduğumuza, tek tedavinin açlık, kısıtlama ve küçüklük olduğuna inanacak şekilde yetiştirdiğinizde; kadınları birbirine düşürdüğünüzde, bizi utanç ve açlıkla zincire vurduğunuzda, gücümüz ve potansiyelimiz yerine kusurlarımıza takıldığımızda; tüm bunları paramızı ve zamanımızı çalmak için kullandığınızda - bu dünyanın dümenini hareket ettirir. İnsanlığı muhafazakârlığa, duvarlara ve erkeklerin dar çıkarlarına doğru yönlendirir ve bizi kadınların güvenliğinin ve insanlığının erkeklerin zevk ve rahatlığına göre ikincil olduğu sularda sürüklenmeye devam ettirir."

Gordon filmde ayrıca, kamuya mal olmuş kişilerin -özellikle de kadın olanların- nasıl şekil değiştirdiklerini izleme takıntısını da yorumluyor; sanki hepimiz bunu nasıl ve neden yaptıklarını bilmeye hakkımız varmış gibi. Seçimlerini yargılamak için. Gabourey Sidibe, Rebel Wilson ve Adele son yıllarda radikal bir şekilde şekil değiştiren ünlülere örnek olarak verilebilir. Gordon'un insanlara Adele'i rahat bırakmaları için yaptığı çağrı şarkıcının kendisine de ulaştı; film, şarkıcının Gordon'a makalesi için teşekkür ettiği bir tweet'e işaret ediyor.

Tüm bunlarla birlikte, Gordon'un bir müttefik olarak (ben zayıf bir insanım, kansere yakalanınca daha da zayıfladım) dünyada değişimi nasıl etkileyebileceğimize dair önerileri filmde göründüğünden biraz daha zor. Bu yüzden küçük bir araştırma yaptım ve internetteki şişman aktivistlerden birkaç ipucu derledim:

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Melbourne'da yaşayan Chloe Papas ABC Everyday adlı yaşam tarzı sitesinde "Şişman insanların kilo vermek istedikleri, diyet yaptıkları ya da yapmaları gerektiği, bedenlerinden nefret ettikleri ya da kendilerinden rahatsız oldukları varsayımı son derece zarar vericidir ve şişman insanlara hissetmeleri öğretilen kendinden nefret etme duygusunu sürdürür" diye yazdı. "Hayatınızdaki şişman bir insanın vücudunu değiştirmek istediğini varsaymayın ve en önemlisi, bu konuda tavsiye istediğini varsaymayın."

Logan Howlett EverydayFeminism.com'da "Hayatımdaki şişman insanların ihtiyaçlarını tahmin ediyorum, bunları karşılamak için elimden geleni yapıyorum ve yetersiz kaldığımda düzeltiyorum" diye karar verdi. "Örneğin, bir sağlıklı yaşam öz yönetim dersi veriyorum ve dersi vereceğim odayı kontrol etmeye gittiğimde, sınıfımdaki şişmanların rahatsız sandalye kollarıyla boğuşmak zorunda kalmaması için kolları olmayan rahat sandalyeler olduğundan emin oldum."

Terapi sitesi TamaraPincus.com'da "şişman müttefiki olmanın on radikal yolu "nu öneren yazar Rebecca Rose Vassy, "Halka açık forumlarda şişmanşakaları yapan komedyenlere seslenin" diye yazıyor. "Şişman şakalarına gülmemek yeterli değil (ve birçoğunuz hala gülüyorsunuz, dürüst olalım). Stand-up komedyenlerine, gece yarısı sunucularına ve evet, hatta arkadaşlarınıza ve iş arkadaşlarınıza bile yaptıkları 'şakanın' komik olmadığını söylemeniz gerekir. Bunu, başkalarının itirazlarınızı görüp duyabileceği ve şakacının bunun hesabını vermek zorunda kalacağı tweet'lerde, yorumlarda ya da gruplarda yapın. 'Bu sadece bir şaka' diye düşünüyor olabilirsiniz ama bize güvenin, yağ karşıtı mizah gülünmeyecek düzeyde psikolojik ve duygusal zarar verir."

Vice'tan Dani Beckett, "'Obezite salgını' sözcüklerini lügatınızdan silin," diyor. "Şişman bedenlerin şeytanlaştırılması, hükümetler tarafından kullanılan klasik bir günah keçisi ilan etme aracıdır. 'Obezite salgını' hakkında konuştuklarında, sistematik toplumsal sorunları (yoksulluk, suç, iklim değişikliği) yoksul topluluklara ve beyaz olmayan topluluklara yüklemenizi sağlamak için kodlanmış bir dil kullanıyorlar. Siz bundan daha zekisiniz."

Sinemalarda gösterime girdiğinde "Şişman Arkadaşın" filmini izleyin. Bahse girerim hayatınızdaki şişman insanlarla olan etkileşimlerinize bakış açınızı değiştirecek ve neredeyse sonsuza kadar onlara yapılan kötü muameleye meydan okuma isteğinizi büyük ölçüde artıracaktır.

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Kaynak: edition.cnn.com