Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile oynayacağı maçta neden sadece 'God Save the Queen' çalınacak?

Her iki taraf da marşlarını kalabalıktaki taraftarları eşliğinde söyler; omuzlar geriye atılır, başlar dik tutulur, bazen vatanseverlik çağrısının sesiyle gözler tuzlu gözyaşlarıyla dolar.

Ancak İngiltere ve Kuzey İrlanda 15 Temmuz'da Kadınlar Euro 2022 A Grubu karşılaşması için sahaya çıktıklarında sadece bir milli marş çalınacak: "Tanrı Kraliçeyi Korusun."

Birleşik Krallık'ı oluşturan diğer iki ülkenin, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda bayrağı altında oynanmayan spor etkinlikleri için kendi ulusal marşları var.

Galler'in "Hen Wlad Fy Nhadau" ("Babalarımın Ülkesi") ve İskoçya'nın "İskoçya'nın Çiçeği" marşları vardır. Ancak bu kez İngiltere ve Kuzey İrlanda "Tanrı Kraliçeyi Korusun" marşını paylaşacak.

Farklı sporlar için farklı marşlar

Kuranın bu cilvesi Kuzey İrlanda milli takımının karmaşık kimliğine ışık tutuyor.

Kısa bir süre önce - 1968 ve 1998 yılları arasında - Kuzey İrlanda'da 'Sorunlar' olarak bilinen mezhepsel şiddet dönemi, Sutton Ölüm Endeksi'ne göre 3,500'den fazla insanın ölümüne neden oldu.

Hayırlı Cuma Anlaşması (ya da Belfast Anlaşması), birleşik bir İrlanda isteyen milliyetçiler ile Birleşik Krallık'ın bir parçası olarak kalmak isteyen sadıklar arasında on yıllardır süren çatışmaların sona ermesine yardımcı olmuştur.

Bu farklı siyasi görüşler, Protestanların birlikçiliği ve Katoliklerin milliyetçiliği tercih etmesiyle dini inançlarla büyük ölçüde uyumludur.

2011 Nüfus Sayımına göre Kuzey İrlanda nüfusunun %49'u Protestan ve diğer Hristiyan, %45'i Katolik, %6'sı dinsiz ve %1'i dinini belirtmemiştir. ARK Kuzey İrlanda Yaşam ve Zaman Anketine göre, 2019 yılında insanların %33'ü kendilerini Birlikçi, %23'ü milliyetçi olarak tanımlarken, %39'u kendilerini hiçbiri olarak görmemektedir.

Sport and Ireland kitabının yazarı Paul Rouse, "Anketler size Kuzey İrlanda ulusal kimliğinin gelişmekte olduğunu gösterecektir, ancak bunu özetleyen ya da özetlediği görülebilecek bir şarkı yok," diyor: A History - kitabının yazarı Paul Rouse CNN Sport'a konuştu.

Kuzey İrlanda'nın farklı spor dallarında kullanılan çeşitli ulusal marşları ve takımlarının farklı konfigürasyonları var - her spor dalının bu bölünmeyi nasıl yönlendirdiğinin bir kalıntısı.

Bu şarkıların her biri Kuzey İrlanda'nın siyasi manzarasında biraz farklı bir konuma sahip.

Takımın birleşik bir İrlanda olarak oynadığı ragbide, İrlanda Cumhuriyeti'nin milli marşı "Amhrán na bhFiann" ("The Soldier's Song") iç saha maçlarında çalınırken, özel olarak sipariş edilen, daha kapsayıcı "Ireland's Call" hem iç saha hem de deplasman maçlarında çalınıyor.

İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda Kuzey İrlanda marşı "Londonderry Air" iken, futbolda "God Save the Queen" (Tanrı Kraliçeyi Korusun) marşı - İngiliz Kraliyet Ailesi ile olan bağları nedeniyle - birlikçi gelenekle bağlantılıdır.

"Biliyorsunuz, bu oldukça üzücü. Kuzey İrlanda'nın kendi kimliği yok," diyor Kuzey İrlanda kaptanı Marissa Callaghan geçen yıl bir belgeselde.

"Katolik bir oyuncu olarak, ne yazık ki, dimdik durup marşı olabildiğince yüksek sesle söyleme deneyimini yaşayamıyorum.

"Ama bu, yeşil formayı giymenin gururunu, tutkusunu ve ne anlama geldiğini ortadan kaldırmıyor. Birinin kutunun dışında düşünmesi gerekecek, değil mi? Ve bunu ileriye taşıyacak kadar cesur olmalı."

'İrlanda'da uluslararası spora ne olur?

Tarihsel olarak, her büyük spor dalı Kuzey İrlanda coğrafyasında biraz farklı bir yer bulmuştur.

"Modern spor dünyasının oluşumu 19. yüzyılda gerçekleşti ... Ve bu gerçekleşirken İrlanda bölünmemişti," diyor Rouse.

İrlanda Bağımsızlık Savaşı'nın ardından 3 Mayıs 1921'de Kuzey İrlanda resmen kurulduğunda, atletizm, rugby ve futbol takımları tüm adayı temsil ediyordu.

"İrlanda'da uluslararası spora ne olacağı sorusu hemen gündeme geldi," diyor Rouse. "Ve bu soru spordan spora değişiyor."

İrlanda Futbol Federasyonu'nun (IFA) merkezi, futbolun İrlanda'ya ilk giriş yaptığı yer olan Belfast'taydı ve hala da öyle.

Yönetim organı Dublin'de bulunan ve yapıları daha fazla bölgesel özerkliğe izin veren ragbinin aksine, futbol 1921'de Dublin'de İrlanda Futbol Federasyonu'nun (FAI) kurulmasıyla ikiye ayrıldı.

IFA ve FAI başlangıçta, Dünya Kupası eleme müsabakalarının taleplerinin takımları tamamen ayrı olmaya zorladığı 1950'lere kadar, sınırın kuzeyinden ve güneyinden oyuncular seçerek İrlanda adında uluslararası takımlar kurdu.

'Sorunlar' sırasında, 1979'da sınır kasabası Dundalk ile Birlikçilikle yakından ilişkili bir kulüp olan Linfield arasında oynanan Avrupa Kupası maçında çıkan ayaklanmalarda olduğu gibi gerginlikler alevlendi.

Ancak 1982 ve 1986 Dünya Kupalarında her iki toplumdan oyuncuların yer aldığı Kuzey İrlanda takımının başarısı, futbolun zaman zaman siyasi bölünmeleri nasıl aşabileceğini gösterdi.

Rouse, "Biz bölünmeye odaklanma eğilimindeyiz, bu sadece bir bölünme değildi, aynı zamanda onları birbirine bağlayan bir oyundu" diyor.

Futbolu birleştirmeye yönelik bu çabalar barış sürecinin ardından daha da yoğunlaştı.

Kuzey İrlanda Taraftar Kulüpleri Birliği 2006 yılında, hayır kurumlarına verdiği destek ve mezhepçilikle mücadele çabaları nedeniyle Brüksel Uluslararası Taraftar Ödülü'ne layık görüldü.

Euro 2022

Kuzey İrlanda Kadın Futbol Federasyonu (NIWFA) 1976 yılında kurulan çok daha yeni bir oluşum ve o zamandan bu yana ülkedeki kadın futbolu katlanarak büyüdü.

Web sitesine göre, 15,348 kişilik rekor bir seyirci topluluğu Windsor Park'ı doldurarak takımın İngiltere'ye karşı oynadığı Dünya Kupası eleme maçını izlerken, şu anda yaklaşık 1,200 oyuncu altı rekabetçi ligde mücadele ediyor.

Artan popülaritesi, Avrupa genelinde kadın futbolundaki trendlerle uyumlu. Euro 2022 şimdiden katılım rekorları kırdı - turnuvadan önce yaklaşık 450.000 bilet satıldı - ve bu yılın başlarında 91.000'den fazla taraftar Barcelona Femení'yi izlemek için Camp Nou'ya iki kez akın etti.

Takımı desteklemek ve kadın futbolunu vurgulamak için Jessica Hammond'ın "Girl Got Game" adlı resmi bir şarkısı da yayınlandı.

Kuzey İrlanda kadın takımı, erkek takımı Euro 2016'ya katılmaya hak kazandığında ülkeye nüfuz eden '2016 ruhunu' taklit etmeyi umuyor.

Callaghan Belfast Live'a yaptığı açıklamada, "Bunun yarattığı olumlu etkiyi gördük," dedi.

Kuzey İrlanda kadın takımı, kilit oyuncularının uzun süreli sakatlıklarına rağmen ilk kez büyük bir turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Dünya sıralamasında 47. sırada yer alan takım için elemeleri geçmek etkileyici bir başarıydı ve takımın pek çok üyesi tam zamanlı iş ve futbol arasında denge kurmaya çalışıyordu.

Cuma günkü maçın sonucu ne olursa olsun, Kuzey İrlanda ilk iki maçında Norveç ve Avusturya'ya yenilerek eleme aşamalarına ulaşamayacak, ancak bu yolculuk oyuncuları gelecek konusunda iyimser hissettiriyor.

Callaghan Belfast Live'a yaptığı açıklamada "Kuzey İrlanda harika bir yer ve harika insanlarımız var" dedi. "Futbol da dahil olmak üzere spor her zaman insanları bir araya getirmeyi başarmıştır."

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Kaynak: edition.cnn.com