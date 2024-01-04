Kadınlar Euro 2022: Daniëlle van de Donk'un muhteşem galibiyeti Hollanda'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi

UEFA.com'a göre van de Donk, "[Galibiyetim] gibi golleri neredeyse hiç atmam," dedi.

"Normalde sadece dokunarak gol atarım. Topun nereye gideceğini bilirim ve vururum. Bu sefer ne olduğunu bile bilmiyordum!"

Turnuvanın en düşük ikinci sırasındaki Portekiz'in iki gol geriden gelerek durumu eşitlediği ama sonunda son şampiyona karşı üstünlük sağladığı büyüleyici bir maç oldu.

Hollanda'nın hazırlıkları, kaptan Sari van Veenendaal ve tüm zamanların en golcü oyuncusu Vivianne Miedema da dahil olmak üzere en iyi dört oyuncusundan yoksun kalmasına neden olan sakatlıklar ve Covid nedeniyle sekteye uğradı.

Portekiz neredeyse Hollanda'nın şanssızlığından hemen faydalanacaktı ancak erken bir girişim ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ancak iki dakika sonra Hollanda, Sherida Spitse'nin arka arkaya kullandığı iki kornerle ritmini buldu. İkinci kornerde Damaris Egurrola'nın kafa vuruşu ağlarla buluşarak skoru açtı.

Cumartesi günü İsviçre'ye karşı oynadığı maçta olduğu gibi, Portekiz 10 dakikadan kısa bir süre sonra erken bir gol daha yedi.

Spitse mükemmel bir korner daha kullandı ve Portekiz başlangıçta Hollanda atağını püskürtmüş olsa da, Stefanie van der Gragt'ın topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkarmasından önce top ceza sahası içinde sekerken gol kaçınılmaz görünüyordu.

Kendilerini iki gol geride bulmalarına rağmen, İberyalılar şans yaratmaya başladı.

Umut vaat eden bir atak ancak Hollanda'nın faulüyle durdurulabildi ve Carole Costa penaltıyı gole çevirerek ilk yarının bitimine 10 dakika kala takımını tekrar öne geçirdi.

Portekiz ikinci yarıya da istekli başlayarak geri dönüşünü sürdürdü.

Hollandalı kaleci Daphne von Domselaar harika bir kurtarışla topu üst direğin üzerinden dışarı gönderdi ancak yılmayan Portekiz atağı baskısını sürdürdü ve bir dakika sonra Diana Silva'nın kafa vuruşuyla bitirdiği bir fırsat daha yarattı.

İki gol geriden gelip eşitliği sağladıktan sonra tüm momentum Portekiz'deydi ve son şampiyonu tekrar öne geçirmek için van de Donk'un olağanüstü vuruşu gerekti.

UEFA.com'a göre Portekiz teknik direktörü Francisco Neto, "Rekabet ettik ve bu maç için hedefimiz buydu, cesaretle, hırsla, kime karşı olduğumuzu bilerek" dedi.

"Olmamız gerektiği kadar organize olmadığımız zamanlar oldu ve yine bazı küçük detaylar fark yarattı. Ama takımım öyle bir tavır ve kararlılık gösterdi ki, yaptıklarıyla gurur duyuyorum."

Hollanda, Pazar günü İsviçre'ye karşı oynayacağı bir grup aşaması maçıyla birlikte grubunun zirvesinde çeyrek finalin eşiğinde yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com