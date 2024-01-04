Kim Kardashian'ın mobil oyunu on yıl sonra kapanıyor

Oyun, oyuncuların sosyal basamakları tırmanarak sanal A-list statüsüne ulaşmak için çalışan bir avatar yaratarak Kardashian'ın hayatını yansıtmasına izin veriyordu. Ücretsiz olarak indirilebilen oyunun asıl geliri, avatar için sanal kıyafetler ve aksesuarlar satın almak gibi uygulama içi satın alımlardan geliyordu ve bu da Haziran 2014'teki lansmanından kısa bir süre sonra günde 700.000 dolar kazanmasına yardımcı oldu.

Kardashian yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 10 yıl içinde 'Kim Kardashian: Hollywood'u seven ve oynayan herkese kalbimin derinliklerinden minnettarım" dedi. "Bu yolculuk benim için çok şey ifade ediyordu ama artık bu enerjiyi başka tutkulara odaklamanın zamanının geldiğini fark ettim."

Oyun, daha önce en az 145 milyon kez indirildiğini ve ilk iki yılında 160 milyon dolar gelir elde ettiğini söyleyen geliştiricisi Glu Mobile için büyük bir başarıydı.

Glu bu başarıya dayanarak Britney Spears ve ünlü şef Gordon Ramsay gibi diğer ünlüleri temel alan başka mobil oyunlar da yarattı. Şirket sonunda 2021 yılında Electronics Arts tarafından 2 milyar dolara satın alındı.

Kardashian yaptığı açıklamada Glu'ya ve "perde arkasında bunu başarıya ulaştırmak için özenle çalışan pek çok kişiye" teşekkür etti. "Birlikte inşa ettiğimiz bu topluluktan sonsuza kadar ilham alacağım."

Zaten Kardashian'ın artık oyuna ihtiyacı yok gibi. Son on yılda bir iş patronu haline geldi. Muhtemelen en başarılı girişimi, yakın zamanda erkekler için kıyafet satmaya başlayan iç çamaşırı ve giyim markası Skims'i yaratmak oldu. Bu, şirket için ilk halka arzın olası bir başlangıcı olarak görülüyor.

Ayrıca geçen yıl kurduğu SKYY Partners adında bir özel sermaye şirketi var. Şirketin ilk yatırımı, trüf mantarı aşılanmış soslar üreten son moda çeşni şirketi Truff'a yapıldı.

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Kaynak: edition.cnn.com