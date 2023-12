Nirvana 'Nevermind' albüm kapağı davası yeniden canlandırıldı

ABD 9. Daire Temyiz Mahkemesi Perşembe günü, Spencer Elden 'in 10 yıllık zaman aşımı süresi içinde şikâyette bulunmadığına dair 2022 tarihli kararı bozdu. Temyiz mahkemesi kararının özetinde, "Çocuk pornografisinin her yeniden yayınlanması yeni bir kişisel zarar oluşturabileceğinden, Elden'in davasından önceki on yıl içinde albüm kapağının yeniden yayınlandığını iddia eden şikayeti zaman aşımı nedeniyle engellenmemiştir" dedi.

Dava ne hakkında

Dört aylık Elden'in su altında yüzerken gözlerini bir dolar banknotuna sabitlediği "Nevermind" kapağı, rock müziğin en kalıcı görüntülerinden biri haline geldi.

Elden'in avukatları, 24 Ağustos 2021'de yaptıkları ilk şikâyette, görüntünün pornografik olduğunu ve Elden'in bu durumdan "ömür boyu zarar" gördüğünü belirttiler.

Şu anda 30'lu yaşlarında olan Elden, hayatta kalan grup üyelerini, solist Kurt Cobain'in mirasının yöneticisini ve çeşitli plak şirketlerini davalı olarak gösterdi.

Davada Elden'in cinselleştirildiği, çünkü çıplak bebeğin dolar banknotunu tutma görüntüsünün bebeği "bir seks işçisine" benzettiği iddia edildi.

Elden yetişkinlik döneminde zaman zaman bu görüntüyü yeniden yarattı, ancak röportajlarında albüm kapağının popülerliğinden rahatsızlık duyduğunu da belirtti.

2007 yılında İngilizSunday Times gazetesine verdiği demeçte, "birçok insanın beni çıplak görmesi biraz ürkütücü... Kendimi dünyanın en büyük porno yıldızı gibi hissediyorum." Ertesi yıl CNN'e verdiği demeçte sık sık etkinliklere "Nirvana bebeği" olarak katılmasının istendiğini söyledi.

Davada Elden'in "Davalıların kendisini tasvir eden çocuk pornografisini bulundurması, taşıması, çoğaltması, reklamını yapması, tanıtması, sunması, dağıtması, sağlaması ve elde etmesi nedeniyle kişisel zarar gördüğü ve görmeye devam edeceği" iddia edildi.

Sırada ne var

Elden'in davası şimdi bir alt mahkemeye geri dönecek ve burada görüntünün çocuk pornografisi tanımına uyduğunu kanıtlaması gerekecek ki Nirvana 'nın avukatları buna itiraz etti ve temyiz mahkemesi Perşembe günü verdikleri kararın dayanağı olmadığını belirtti.

Mahkeme, görüşünün bir dipnotunda "'Nevermind' albüm kapağının çocuk pornografisi tanımına uyup uymadığı sorusu bu temyizde söz konusu değildir" diye yazdı.

Nirvana'nın avukatlarından Bert Deixler, Billboard'a yaptığı açıklamada kararı "usule ilişkin bir aksaklık" olarak nitelendirdi.

Deixler, "Bu haksız davayı şiddetle savunacağız ve kazanmayı umuyoruz" dedi.

CNN yorum için Nirvana temsilcilerine ulaştı.

Elden'in avukatı karardan "memnuniyet duyduğunu" söyledi.

Elden'in avukatı Robert Lewis CNN'e yaptığı açıklamada, "Spencer karardan çok memnun ve mahkemedeki gününü dört gözle bekliyor" dedi. "Bu karar tüm çocuk pornografisi mağdurları için önemli."

'Nevermind'

İlk olarak Eylül 1991'de yayınlanan "Nevermind" ve onun öncü single'ı "Smells Like Teen Spirit" grunge müziğin popülerleşmesine yardımcı oldu.

Hem içeriği hem de sanat eserleri çığır açan rock eserleri olarak müjdelendi, ancak yayınlanmasından üç yıl sonra Nirvana'nın solisti Kurt Cobain Seattle'da intihar ederek öldü ve kalan üyeler daha sonra dağıldı.

Elden 2008 yılında CNN'e şunları söyledi: "Söylentilere göre Cobain'in orijinal konsepti suyun altında doğum yapan bir anneyi göstermekmiş." Elden sözlerine şöyle devam etti: "Ama uzlaşma, bebeğin suyun altında yüzmesi şeklinde oldu. Ya da bana öyle söylendi."

"Nevermind" Ocak 1992'de Billboard 200 listesinde 1 numaraya yükseldi ve listede 554 hafta kaldı. Albüm 30 milyondan fazla kopya sattı.

Kaynak: edition.cnn.com