Britney Spears kendi başına müzik endüstrisine 'asla geri dönmeyeceğini' ancak başkaları için '20'den fazla şarkı' yazdığını söyledi

Şarkıcı Çarşamba günü onaylı Instagram hesabından yaptığı açıklamada stüdyoya geri döndüğünü yalanladı ve ünlü Salome tablosunun yanına"Açık olalım, haberlerin çoğu çöp!" yazdı.

"Yeni bir albüm yapmak için rastgele insanlarla görüştüğümü söyleyip duruyorlar... Müzik endüstrisine asla geri dönmeyeceğim!" diye yazdı. "Yazdığım zaman ya eğlenmek için yazıyorum ya da başkaları için yazıyorum!"

Spears'ın son tam albümü 2016'daki "Glory" idi. Bu onun dokuzuncu stüdyo albümüydü. O zamandan bu yana, 2022'de Elton John'la birlikte "Hold Me Closer" ve geçen yıl Will.i.am'le birlikte "Mind Your Business" da dahil olmak üzere ara sıra single kaydetti.

Ancak bu haftaki paylaşımına göre, kendisi çok az yeni materyal yayınlamış olsa bile, Spears özel olarak bir ayağını "hayalet yazar" olarak sektörde tuttu.

"Son iki yılda başkaları için 20'den fazla şarkı yazdım," diye yazdı. "Ben bir hayalet yazarım ve dürüst olmak gerekirse bu şekilde eğleniyorum!"

Ayrıca, 2023 tarihli biyografisi "The Woman in Me "nin kendisinin onayı olmadan yasadışı olarak yayınlandığının "gerçeklerden uzak" olduğunu yazdı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com