Russell Crowe, İngiltere'de kafası kesilerek idam edilen son kişiyle akraba olduğunu söyledi

Aktör Çarşamba günü X'te (eski adıyla Twitter) İskoç Jakobitlerinden 11. Lord Lovat olan Simon Fraser ile akraba olduğunu paylaştı.

"Onu araştırın. Tam bir karakter. Eskiden ona Yaşlı Tilki derlerdi," diye yazdı Crowe. "Görünüşe göre Makyavelist yöntemleri onu 80 yaşında yakaladı ve Londra Kulesi'nde yaşayan bedeninden kafası kesilen son adam olarak kötü şöhret iddiasına sahip."

Oscar ödüllü oyuncuya göre Fraser'la baba tarafından büyükannesi aracılığıyla akrabalığı var ve adamın 1747'de Londra Kulesi'nde kafası kesilerek öldürülmesi "bir deyim bile yarattı."

Crowe bir sonraki yazısında, "Görünüşe göre, soyluların onun ölümünü izlemesi için geçici tribünler kurmuşlar," diye yazdı. "Bu tribünlerden biri çökmüş ve 9 izleyicinin ölümüyle sonuçlanmış. Öldürülmeden hemen önce bunun kendisine söylenmesi onu güldürdü. Bıçak boynuna saplandığında hala gülüyordu ve böylece 'kahkahalarla güldü'. Büyüleyici."

Crowe'un bir noktada oynayabileceği harika bir karaktere benziyor.

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Kaynak: edition.cnn.com