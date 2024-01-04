Taylor Swift Travis Kelce ile ilişkisini yıllar önce mi açıkladı?

2009 yılında Glamour dergisine konuşan süperstar şarkıcıya bir ilişkinin kendisi için "nasıl görüneceği" soruldu.

"Nashville'de yan komşum olan çocukla çıksam bile her zaman uzun mesafeli olacak. Onu görmek için uçuyor olacağım ve beni görmesi için onu bir yerlere uçuracağım," demişti Swift o zaman. "Daha fazla programlama gerektirecekmiş gibi geliyor ve ben zaten hayatımda çok fazla programlamayla uğraşıyorum. Elbette, buna değecek biriyle tanışırsam, muhtemelen bu şekilde düşünmeyi bırakırım!"

Kelce kesinlikle bu tanıma uyuyor.

Onu futbol oynarken izlemek için seyahat etti ve o da onu "Eras Tour "da izlemek için denizaşırı ülkelere gitti. Ayrıca ikili, birlikte vakit geçirmek için Kelce'nin Missouri'deki evinden New York'taki evine gidip geldi.

Glamour'un 15 yıl önceki makalesinde Swift'e sadece "benzer başarı seviyesinde biriyle çıkıp çıkmayacağı" da sorulmuştu.

"Bence bu daha çok bir özgüven meselesi. Tüm planları benim yapmama ve tüm kontrolün bende olmasına izin verecek biriyle birlikte olmak istemezdim," diyor Swift. "Planlama moduna girmek benim için çok doğal ama kendi sesi, tutkusu ve hırsı olan biriyle birlikte olmayı tercih ederim."

Pek çok insan bu sözlerin, Kansas City Chiefs takımında oynayan, futbola tutkuyla bağlı ve Swift'le ilişkisini kamuoyuna açıklayacak kadar şöhretten hoşlanan Kelce'e benzediğini düşünüyor.

Tüm bunlar Kelce'in Swift için son nokta olabileceği inancını artırıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com