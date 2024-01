2024'te okumak için heyecanlandığımız 12 kitap

İşte 2024'te çıkacak 12 ilgi çekici kitap - çoğu önümüzdeki birkaç ay içinde. Bu bir smorgasbord: edebi kurgu, gerilim, anılar, kişisel güçlendirme ve olağanüstü cesaretin gerçek hikayeleri. İster kurgu ister kurgu dışı olsun, en iyi kitaplar bizi başka bir dünyaya taşır ve okuma yılınıza başlamak için aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok yer var.

Umarım bu listede size hitap eden bir şeyler bulursunuz.

FİKSİYON

Gezgin Yıldızlar, yazan Tommy Orange

Tommy Orange'ın günümüz Oakland, Kaliforniya'sında birbirleriyle gevşek bağları olan bir grup Amerikan yerlisini konu alan ilk romanı "There There" Pulitzer finalisti olmuştu. Şimdi aynı karakterlerden bazılarının yer aldığı ve birçoğunun toplu bir saldırının etkileriyle boğuştuğu bir devam romanıyla geri döndü. Orange, hikayeyi Colorado'da 200'den fazla atalarının öldürüldüğü 1864 Sand Creek Katliamı'na bağlayarak Amerikan yerlilerine yapılan zulmün kanlı tarihini pekiştiriyor.

Ağustos'a Kadar, Gabriel García Márquez

"Yüzyıllık Yalnızlık" gibi 20. yüzyıl klasiklerinin Kolombiyalı dev yazarı Garcia Marquez 2014 yılında öldü. Ancak ardında, mutlu bir evliliği olan bir kadının alışılmadık bir ritüelini konu alan, henüz yayımlanmamış bu ince romanı bıraktı: Her Ağustos ayında yakındaki bir adaya gidip bir geceliğine yeni bir sevgili ediniyor. Kitabın yayıncısı bu romanı "özgürlük, pişmanlık, kendini dönüştürme ve aşkın gizemleri üzerine derin bir meditasyon" olarak nitelendiriyor.

James, yazan Percival Everett

O kadar zekice bir fikir ki, neden daha önce kimsenin yapmadığını merak ediyorsunuz: Mark Twain'in "Huckleberry Finn'in Maceraları" adlı eserinin, Huck'ın kölelikten kaçan yol arkadaşı Jim'in bakış açısından anlatıldığı bir yeniden uyarlaması. Yayıncı, Everett'in, orijinalinde olduğu gibi Huck ve Jim'in Mississippi'de bir sal üzerinde yaptıkları yolculuğu anlatan romanının, Jim'in "eylemliliğini, zekasını ve şefkatini... yepyeni bir ışık altında" göstereceğini vaat ediyor.

Ayı, yazan Julia Phillips

Phillips, Rusya'nın kışlık Kamçatka Yarımadası'nda iki kayıp kızın yasını tutan bir topluluğu konu alan ödüllü romanı 2019 tarihli "Kaybolan Dünya" ile okuyucuların gözlerini kamaştırdı. Bu kez Seattle yakınlarındaki bir adada, vahşi doğada devasa, gizemli bir ayıyla karşılaşan iki kız kardeşin hayatlarını altüst etme ve onları ayırma tehdidiyle karşı karşıya kalmalarını anlatan başka bir hikâyeyle geri döndü.

Düğün İnsanları, Alison Espach

Phoebe Stone hayatının belki de en kötü döneminde, en güzel elbisesini giymiş ve her şeye son vermeden önce birkaç saat şımartılmış bir lüks yaşamayı umarak şık bir sahil oteline yerleşir. Ancak çok geçmeden kendini kaotik bir düğünün içinde bulur, bir düğün davetlisi sanılır ve gelinle arkadaş olur - tüm bunlar onu beklenmedik bir şekilde muhtemelen daha parlak bir geleceğe götürür. Bu roman, Espach'ın alametifarikası olan zekâsı ve gözyaşları arasında bir şekilde umut ışıkları bulan kırık karakterler konusundaki becerisinden daha fazlasını vaat ediyor.

Öfke, yazan Alex Michaelides

Gerilim romanlarının hayranları Michaelides'in ilk romanı "Sessiz Hasta "nın 6 milyondan fazla satmasına yardımcı olan bir bombayla bitmesi üzerine çılgına dönmüştü. Michaelides'in yeni romanı, çok bilinen bir konuya yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor: uzak bir yerde bir araya gelen ve içlerinden birinin katil olduğunu aniden fark eden bir grup insan. "The Fury", en yakın arkadaşlarını özel Yunan adasında bir hafta sonu kaçamağı için davet eden eski bir film yıldızı hakkında. 48 saat içinde içlerinden biri ölmüştür ve hayatta kalanlar arkalarını kollamaktadır - ve biz okuyucular da muhtemelen sayfaları hızla çeviriyoruz.

Kadınlar, yazan Kristin Hannah

"The Nightingale" adlı çok satan kitabın yazarı Hannah, savaş zamanında geçen başka bir romanla geri döndü. Bu roman, 1965 yılında Ordu Hemşire Birliği'ne katılan ve Vietnam'a gönderilen Frankie McGrath adlı korunaklı bir öğrencinin savaşın kaosuyla yüzleşirken hemşire arkadaşlarıyla şaşırtıcı bağlar kurmasını konu alıyor. Birçok Vietnam gazisi gibi Frankie de eve döndükten sonra değişen Amerika'da zor günler geçirir.

NONFICTION

Gizli Anlamlar Evi: Bir Anı, yazan RuPaul

RuPaul, bir pop ikonu ve dünyanın en ünlü drag queen'i olarak onlarca yıl geçirdi. Ancak çok yönlü şovmen ve bilgili girişimcinin arkasındaki kişisel hikayeyi pek fazla kişi bilmiyor. Bu anı kitabı, onun Kaliforniya'daki yoksul çocukluğundan Atlanta ve New York'taki kulüp sahnelerinde geçirdiği yıllara ve televizyonda queer temsiline öncülük eden bir eğlence kralı olarak bugünkü statüsüne uzanan olağanüstü yolculuğunun izini sürüyor.

Bıçak: Bir Cinayet Girişiminin Ardından Meditasyonlar, yazan Salman Rushdie

Ağustos 2022'de Salman Rushie New York'ta bir konuşma yapmak üzereyken bir adam ona bıçakla saldırdı, defalarca bıçakladı ve bir gözünü kör etti. Eserlerindeki İslam karşıtı unsurlar nedeniyle uzun süredir ölüm tehditleri alan ünlü romancının bu yeni anısı, saldırıyı ve etkilerini anlatıyor. Rushie geçen yıl yaptığı bir açıklamada kitabı "yaşananların sorumluluğunu üstlenmenin ve şiddete sanatla cevap vermenin bir yolu" olarak tanımlamıştı.

Huzursuzluk İblisi, yazan Erik Larson

"Dead Wake" ve "The Devil in the White City" gibi çok satan kitaplarıyla Erik Larson, tarihin az bilinen bölümlerini büyüleyici hikâyelere dönüştürmede usta olduğunu kanıtladı. Bu kez Abraham Lincoln'ün başkan seçilmesi ile Lincoln'ün parçalanmış ülkeyi bir arada tutma umutlarını kıran ve İç Savaş'ı başlatan 1861'de Konfederasyon'un Sumter Kalesi'ne yaptığı saldırı arasındaki beş ayı ele alıyor.

Süper İletişimciler, yazan Charles Duhigg

Muhtemelen hepimiz bir zamanlar daha ikna edici olmayı dilemişizdir. Duhigg, çok satan "Alışkanlıkların Gücü" kitabının ardından, bazı insanların neden kendilerini - ve başkalarını - bu kadar zahmetsizce dinletebildiklerini inceliyor. Kitap, "hepimizin her konuşmanın altında yatan gizli katmanları tespit etmeyi ve bunlardan yararlanmayı nasıl öğrenebileceğimizi" göstermeyi vaat ediyor.

Amerikalı Kızlar: One Woman's Journey into the Islamic State and Her Sister's Fight to Bring Her Home, Jessica Roy

2015 yılında Samantha Sally, Fas doğumlu kocası ve iki küçük çocuğuyla birlikte Türkiye'de tatil yaparken, kocasının onları kandırarak Suriye sınırını geçmelerini sağladığı bildiriliyor. Orada giderek radikalleşen kocasının IŞİD'e katılan bir canavara dönüştüğünü, kendisini dövdüğünü ve oğlunu bir İslam Devleti propaganda videosunda kullandığını söylüyor. Bu sırada küçük kız kardeşi Indiana'daki evine dönmüş ve kaçmasına yardım etmek için çalışıyormuş. Özünde böylesine dramatik bir gerçek hikâye barındıran "Amerikalı Kızlar" sürükleyici bir kitap olacak gibi görünüyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com