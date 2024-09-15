Звуки расставания отражаются на летних каникулах

Переосмысливая хип-хоп и рэп, смешанные с расследованием убийства, может показаться скучным на первый взгляд. Тем не менее, это довольно увлекательно - не из-за убийства.

Инспектор Эйснер (Харольд Крассницер) провел совсем немного времени, исследуя хип-хоп сцену Вены в 2024 году, но его оценка ясна и критична: "Завышенные эго, мизогинистские тексты, блестящие автомобили. Совершенно устарело". И правда, музыкальное видео для трека Акмана 47 (Мурат Севен), которое только что посмотрел Эйснер, могло бы быть снято в Берлине во времена 2000-х. Но гангста-рэп не единственное, что есть в жанре, и именно это хочет показать первый "Таторт" после долгих летних каникул, названный "Deine Mutter".

Криминальная драма воскресным вечером, служащая вводным курсом в хип-хоп и рэп? Рискованное предприятие, возглавляемое режиссером Мирям Унгер и сценаристом Франциской Пфляум. Но оно того стоит, в основном благодаря их страсти к жанру - Унгер в течение многих лет работала музыкальным журналистом и соосновала популярную австрийскую молодежную станцию FM4 в 1995 году - и включению Aleksandar Simonovski, лучше известного как "Yugo" и "Jugo Urdens", который сам является частью рэп- сцены. "Это несомненно аутентично", - говорит Юго о фильме, в котором он играет жертву убийства Теда Кэнди. "Я смог внести свой вклад в почти каждый аспект".

Криминальная история оставляет желать лучшего

"Хип-хоп имеет глобальное влияние, с артистами из различных стилей, подходов и backgrounds", - поясняет Унгер. "В нашем фильме Тед Кэнди олицетворяет мейнстрим хип-хоп как популярную поп-культуру и сенсацию в социальных сетях". Его противоположность, Акман 47, представляет "ветерана хардкорного гангста-рэпа, который достиг пика в Германии около 2010 года". А Башир (Франсис Айозьеува, известный как "Frayo 47") играет более значительную роль позже в фильме: "Как аутсайдер, он принадлежит к более молодому поколению, которое отстаивает подлинность старой школы и опирается на raw truth хип-хопа".

То, что "Deine Mutter" также может обращаться к темам, таким как квир-культура, гомофобия и мизогиния в рэпе, делает это в убедительном и юмористическом ключе, почти компенсирует то, что фильм как криминальная история страдает из-за неравномерного темпа в середине.

Первый телесериал, погружающийся в мир хип-хопа и рэпа, названный "Deine Mutter", стремится бросить вызов стереотипам, связанным с гангста-рэпом. Его режиссер Мирям Унгер страстно относится к жанру и соосновала FM4, австрийскую молодежную станцию.

Несмотря на сильный акцент на хип-хоп-культуре, "Deine Mutter" также сталкивается с проблемами как криминальная история, испытывая неравномерный темп в середине.

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