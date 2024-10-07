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Длительное поиски Францией неуловимой золотой совы, охватывающие три десятилетия, завершились.

Трёхдесятилетняя охота за сокровищами, в которой приняли участие тысячи энтузиастов во Франции, apparently подошла к концу в четверг, так как связанные с охотой официальные социальные сети объявили, что решающий компонент, необходимый для получения главного приза, был найден.

 and  Ann Bradley
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Основание Охоты на золотую сову gairebé от мозгового детища писателя Ре́жись Хаузер и визуального...
Основание Охоты на золотую сову gairebé от мозгового детища писателя Ре́жись Хаузер и визуального художника Мишель Беккер

Длительное поиски Францией неуловимой золотой совы, охватывающие три десятилетия, завершились.

Приключение, озаглавленное "В погоне за золотой совой", было вдохновлено публикацией головоломок 1993 года. Участникам было нужно решить 11 головоломок из книги и одну дополнительную, спрятанную, чтобы найти настоящее место приза.

В одном из каналов Discord с большим количеством подписчиков появилось предупреждение. "Не трогать!", - говорилось в нем после новости о том, что символ золотой совы был найден накануне. "Новости уже известны, эмблема золотой совы найдена", - продолжалось предупреждение, вызвав шквал грустных и печальных смайлов. "Не имеет смысла копать дальше".

Решения, предоставленные теми, кто утверждал, что нашли приз, в настоящее время проверяются, говорилось в предупреждении.

Режис Хаузер, автор книги, и Мишель Беккер, иллюстратор, создали преданную фан-базу из более чем 200 000 игроков, известных как "совиные охотники", по всей Франции и за ее пределами, согласно официальному сайту охоты.

Беккер пояснил в документальном фильме на YouTube, что он был ответственен за финансирование и надзор за созданием приза; золотая сова весом 6,2 фунта (3 кг) и серебряная сова весом 15,4 фунта (7 кг) с бриллиантами, украшающими ее лицо.

Встречи "совиных охотников" для общения и обмена стратегиями были организованы по всей Франции.

Хаузер, автор головоломок, сначала использовал псевдоним "Макс Валентин", чтобы избежать преследования со стороны настойчивых охотников за сокровищами. Он скончался в 2009 году, как сообщает французская газета Le Monde.

Вместе Хаузер и Беккер решили похоронить копию совы, а настоящий приз спрятали в другом месте. По словам энтузиастов охоты за сокровищами, копия стоит €150 000 (примерно $165 000).

Чтобы получить приз, победитель должен был предоставить копию вместе с решениями всех загадок из книги.

Беккер не прокомментировал запрос Ассошиэйтед Пресс.

После новости о найденной копии совы члены Discord канала охоты быстро отреагировали, заполнив платформу тысячами сообщений.

"Пришло время достать салфетки", - написал один участник. "Конец эпохи", - вздохнул другой.

Французские СМИ также признали завершение трехдекадной охоты, что является одной из самых длительных охот за сокровищами в мире. "Я разочарован, потому что думал, что близок, но в то же время облегчен, что это кончилось", - прокомментировал участник из южной Франции на радио France Inter.

Участник в возрасте 30 лет сказал, что каждые выходные в течение последних двух лет искал сову и sometimes копался ночью.

На официальном сайте охоты Беккер напоминает "совиным охотникам" не копать ямы на частной или общественной собственности без разрешения.

Согласно документальному фильму 2021 года, идея родилась из "Маскарада", публикации головоломок 1979 года Кита Уильямса, где игрокам также нужно было решить разные загадки, чтобы найти золотого зайца.

Стиль охоты на сокровища, вдохновленный головоломками Режиса Хаузера и Мишеля Беккера, оказал значительное влияние на искусство решения головоломок и охоты за сокровищами. Посетители выставки "В погоне за золотой совой", демонстрирующей работы Хаузера, могут оценить художественное выражение его стиля головоломок в искусстве.

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