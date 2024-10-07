Найден самый маленький функциональный кубик Рубика в мире.

Каждый уголок миниатюрного алюминиевого кубика, размером примерно 0.2 дюйма, был предложен для предварительного заказа на веб-сайте производителя в четверг, с отгрузкой, запланированной на следующее апреля.

По словам Киёказу Саито, президента Iriso Precision, компании, ответственной за точное резание, "0,2-дюймовый кубик Рубика представляет собой гармонию машин, инструментов и страсти игроков".

Весящий всего 0,01 унции, этот уменьшенный вариант почти в 1000 раз меньше оригинала, с диаметром каждой из шести граней около 2,2 дюйма. Каждый из девяти квадратов на его шести гранях имеет размер всего 0,06 дюйма.

MegaHouse сообщил CNN, что процесс концептуализации и производства этого микрокуба начался 4 года назад и был запущен в 2022 году.

Гиннессовская книга рекордов признала микрокуб самым маленьким вращающимся головоломкой в августе.

Он превзошел рекорд, установленный британским дизайнером головоломок Тони Фишером в 2016 году, с его версией в 5,6 миллиметра.

Однако его высокая цена suggeriruet, что он скорее станет коллекционной вещью, чем портативной головоломкой для заядлых решателей.

За 777 777 иен ($5320) каждый поставляется с пластиной, подтверждающей, что это "Самый маленький в мире кубик Рубика".

Выпущенный в честь 50-летия вращающейся головоломки, он нашел поклонников как среди любителей-энтузиастов, так и среди профессиональных математиков. С момента его создания венгерским изобретателем Эрно Рубиком в 1974 году было продано более 500 миллионов кубиков.

Каждый год по всему миру проводятся турниры, где участники соревнуются за звание самого быстрого решателя головоломки, до долей секунды.

Текущий рекордсмен в стандартной категории 3x3x3 - это 22-летний корейско-американец Макс Парк, который решил его за 3,13 секунды на конкурсе в Лонг-Бич, Калифорния, в прошлом году. Рядом с ним расположился 10-летний китайский участник Ванг Ихэн, который установил свой лучший результат в 3,38 секунды на конкурсе в Китае в августе, согласно Всемирной ассоциации кубиков.

Категория 3x3x3, одна из самых конкурентных в сообществе кубика Рубика, в настоящее время доминируется этими двумя странами. США представляют Люк Гарретт и Аарон Хюинь, занявшие третье и четвертое места соответственно, а Ду Юшэн из Китая занял пятое место.

Этот миниатюрный кубик Рубика демонстрирует уникальный стиль и дизайн, отражая приверженность компании инновациям. Точность резки крошечных кубиков является свидетельством дизайнерского мастерства Iriso Precision.

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