Если это пик красоты...

...Нужно уходить, как предлагает Дагмар Манцель в связи с уходом из "Таторт". Безусловно, её последнее дело, "Несмотря на это", было напряжённым и стильным. После интенсивного финала с дуэтом из Франкфурта оно принесло чувство покоя. Кольцевые слои команд "Таторт" часто обнажают быстротечность времени, особенно когда приближается уход, и, наряду с юбилейными вехами, это обычно возможность для размышлений: когда член команды следователей решает уйти на пенсию. Недавно Янеке и Брик встретили свой конец, а в мае 2015 года Маргарита Бройх и Вольфрам Кох объединились в Франкфурте. Теперь Дагмар Манцель, лучше известная как Паула Рингельхайн, тихо прощается с "Татортом" из Франконии мирным образом.

"Когда на пике, это время уходить", - объясняет Манцель свою позицию. "Паула - интересный и многогранный персонаж, и мне повезло сыграть её. Одновременно, есть ещё множество захватывающих проектов, которые я с нетерпением жду, таких как постановка оперы, игра с внуками или длительные отпуска".

Начало службы в апреле 2015 года

Примерно за месяц до франкфуртцев, в апреле 2015 года, она начала свою службу с "Рай - это место на земле", названием сценария Катарины Шухманн и Макса Фэербёка, которые впоследствии режиссировали её прощание и другие случаи за годы. "Начало твёрдое, несмотря на то, что провинция и Пентагон не совсем сочетаются. Один факт неоспорим, однако: в Нюрнберге много споров", - было отмечено в то время. "Обещающее" начало было отмечено местным диалектом.

В фокусе франконцев, как и у большинства других команд "Таторт", лежит взаимодействие главной пары. По oposición к Манцель/Рингельхайн роль Феликса Восса играл Фабиан Хинрихс, несколько эксцентричный персонаж. В роли Гизберта Энгельгардта Восс был убит в баварском "Таторт" "Глубокий сон" (2012), но по просьбе зрителей Баварское радио вернула его в качестве Феликса Восса.

Несмотря на их разные характеры - она логичная, эмпатичная аналитик, он слегка неопрятный шут - они нашли свой ритм и обеспечили значительное развлечение. "Даже полицейские имеют чувства. И в конце концов, товарищество всё ещё лучший рецепт победы", - оценка n-tv.de для "День как любой другой".

Десять дел за десять лет

С "Несмотря на это", Дагмар Манцель, или по крайней мере Паула Рингельхайн, прощается с "Татортом". Это десять дел за десять лет, полный круг в стиле Тарантино. Так же, как голливудский режиссёр планирует завершить свою кинокарьеру на десятом номере, Манцель теперь делает то же самое: "Это было замечательное, благословенное, интенсивное десятилетнее сотрудничество с Баварским радио, особенно с Штефани Хекнер, которая ушла слишком рано. Я ей многим обязана".

Её прощание отражает дело 2017 года или, скорее, его название: "В конце концов, остаёшься голым". Это было неожиданное развитие, когда Манцель внезапно разделась в кульминации - драматический трюк, который tanto шокировал, как и заинтересовал. В конце концов, то, что зрители видели и слушали на протяжении десятилетий "Таторт", было раскрыто. Это было спето. А капелла версия Рингельхайн песни Саймона и Гарфанкеля "Звук тишины" служила подходящим финалом. Кто будет работать с Феликсом Воссом в будущем? Поживём - увидим с нетерпением.

Место прощальной серии Дагмар Манцель было напряжённым и стильным, контрастируя с интенсивным финалом, который она разделила с дуэтом из Франкфурта. Во время её пребывания в "Таторт" Манцель начала свою службу с дела, называвшегося "Рай - это место на земле", которое происходило в Нюрнберге.

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