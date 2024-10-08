Недельная визуальная привлекательность: Герцогиня Сассекская, ярко-красная одежда Меган, показанная на благотворительном мероприятии в субботу, не совсем незнакома.

Меган, герцогиня Сассекская, не очень-то похожа на обычного человека, особенно когда речь заходит о ее переходе к британской королевской славе и высококлассном бренде lifestyle, Американская Ривьера Орчард. Но возможность для товарищества появилась, когда она посетила благотворительный гала-вечер Лос-Анджелесской детской больницы в 2024 году в красном платье Carolina Herrera, которое она уже носила в 2021 году.

Возвращение к базовым элементам гардероба - обычное дело для обычных людей, но для знаменитостей, таких как Кейт Бланшетт, Гвинет Пэлтроу и Билли Эйлиш, это осознанный выбор, призванный вызвать дискуссии о устойчивости моды.

Внешний вид Меган претерпел некоторые изменения по сравнению с его дебютом. На своем первом появлении на гала-вечере в Нью-Йорке в честь ветеранов три года назад она носила формальное платье с пышным шлейфом, дополненное туфлями из атласа и своими signature 2.15-каратными бриллиантовыми серьгами Birks Snowflake Snowstorm.

В 2022 году, после ухода с королевских обязанностей вместе с мужем принцем Гарри, Меган обновила свой образ. Она выбрала более лаконичную версию платья, распустила волосы и минимизировала украшения, оставив только несколько колец и любимый браслет Cartier Love. Она завершила наряд открытыми сандалиями от Giuseppe Zanotti.

В свете своего опыта соблюдения строгого дресс-кода британской королевской семьи Меган теперь придерживается более современного стиля, отражающего, возможно, ее жизнь до принца Гарри. В прошлом сентябре она блистала на церемонии закрытия Игр Непокоренных в Германии в зеленом кружевном платье-тунике Cult Gaia с открытыми плечами. Недавно, во время посещения Нигерии и Колумбии, она выбрала струящиеся платья с узорами и заметными разрезами на бедрах.

Ее более непринужденный красный костюм Carolina Herrera и распущенные волосы представляют собой более расслабленный подход к вечерней одежде (в отличие от ее королевских обязанностей, естественно). Без королевских правил, которым нужно следовать, Меган имела возможность выступить на первый план на благотворительном мероприятии, в частности, на Лос-Анджелесской детской больнице. Она похвалила персонал больницы за их замечательную работу, предоставляя высококачественную медицинскую помощь семьям, которые иначе не смогли бы себе это позволить, согласно журналу People.

Подпишитесь на CNN's Royal News, еженедельный дайджест, предлагающий внутренний взгляд на королевскую семью, их публичные мероприятия и дворцовые секреты>.*

Меган повторила красное платье Carolina Herrera на благотворительном гала-вечере Лос-Анджелесской детской больницы в 2024 году, продемонстрировав свою поддержку устойчивости моды, что совпадает с celebrities, которые часто переделывают винтажные наряды, чтобы продвигать эту причину.

Расслабленный стиль Меган в красном костюме Carolina Herrera на благотворительном мероприятии представлял собой отход от строгого дресс-кода британской королевской семьи, позволяя ей обнять более личный и современный стиль моды.

Читайте также: