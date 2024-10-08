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Недельная визуальная привлекательность: Герцогиня Сассекская, ярко-красная одежда Меган, показанная на благотворительном мероприятии в субботу, не совсем незнакома.

 and  James Williams
Время чтения 2 минут
Внимательные зрители могли идентифицировать платье, надетое герцогиней на прошлых выходных
Внимательные зрители могли идентифицировать платье, надетое герцогиней на прошлых выходных

Недельная визуальная привлекательность: Герцогиня Сассекская, ярко-красная одежда Меган, показанная на благотворительном мероприятии в субботу, не совсем незнакома.

Меган, герцогиня Сассекская, не очень-то похожа на обычного человека, особенно когда речь заходит о ее переходе к британской королевской славе и высококлассном бренде lifestyle, Американская Ривьера Орчард. Но возможность для товарищества появилась, когда она посетила благотворительный гала-вечер Лос-Анджелесской детской больницы в 2024 году в красном платье Carolina Herrera, которое она уже носила в 2021 году.

Возвращение к базовым элементам гардероба - обычное дело для обычных людей, но для знаменитостей, таких как Кейт Бланшетт, Гвинет Пэлтроу и Билли Эйлиш, это осознанный выбор, призванный вызвать дискуссии о устойчивости моды.

Внешний вид Меган претерпел некоторые изменения по сравнению с его дебютом. На своем первом появлении на гала-вечере в Нью-Йорке в честь ветеранов три года назад она носила формальное платье с пышным шлейфом, дополненное туфлями из атласа и своими signature 2.15-каратными бриллиантовыми серьгами Birks Snowflake Snowstorm.

В 2022 году, после ухода с королевских обязанностей вместе с мужем принцем Гарри, Меган обновила свой образ. Она выбрала более лаконичную версию платья, распустила волосы и минимизировала украшения, оставив только несколько колец и любимый браслет Cartier Love. Она завершила наряд открытыми сандалиями от Giuseppe Zanotti.

В свете своего опыта соблюдения строгого дресс-кода британской королевской семьи Меган теперь придерживается более современного стиля, отражающего, возможно, ее жизнь до принца Гарри. В прошлом сентябре она блистала на церемонии закрытия Игр Непокоренных в Германии в зеленом кружевном платье-тунике Cult Gaia с открытыми плечами. Недавно, во время посещения Нигерии и Колумбии, она выбрала струящиеся платья с узорами и заметными разрезами на бедрах.

Меган надела усовершенствованный вариант своего наряда Carolina Herrera на концерте в пользу детской больницы Лос-Анджелеса в 2024 году

Ее более непринужденный красный костюм Carolina Herrera и распущенные волосы представляют собой более расслабленный подход к вечерней одежде (в отличие от ее королевских обязанностей, естественно). Без королевских правил, которым нужно следовать, Меган имела возможность выступить на первый план на благотворительном мероприятии, в частности, на Лос-Анджелесской детской больнице. Она похвалила персонал больницы за их замечательную работу, предоставляя высококачественную медицинскую помощь семьям, которые иначе не смогли бы себе это позволить, согласно журналу People.

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Меган повторила красное платье Carolina Herrera на благотворительном гала-вечере Лос-Анджелесской детской больницы в 2024 году, продемонстрировав свою поддержку устойчивости моды, что совпадает с celebrities, которые часто переделывают винтажные наряды, чтобы продвигать эту причину.

Расслабленный стиль Меган в красном костюме Carolina Herrera на благотворительном мероприятии представлял собой отход от строгого дресс-кода британской королевской семьи, позволяя ей обнять более личный и современный стиль моды.

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