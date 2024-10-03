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Дизайнер Хеди Слимэн покидает бренд LVMH Celine

 and  Vladimir Milov
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Дизайнером на показе мужской коллекции Celine для весны/лета 2023 в Париже был Хеди Слимане.
Дизайнером на показе мужской коллекции Celine для весны/лета 2023 в Париже был Хеди Слимане.

Дизайнер Хеди Слимэн покидает бренд LVMH Celine

LVMH назначил Майкла Райдера преемником Слимана. Райдер, который приступит к своим новым обязанностям в начале следующего года, ранее сотрудничал с Фобой Филой, бывшим дизайнером Celine, в течение более десяти лет в Celine.

Уход Слимана подстегнет слухи об нестабильности в индустрии, где несколько высокопрофильных дизайнеров сменили роли. Одна из самых желанных ролей, креативного директора Chanel, остается вакантной после ухода Виржини Виард в июне.

По словам Луки Солька, аналитика Bernstein, креативные директора обычно покидают свои должности, когда перестают положительно влиять на продажи.

"Я не думаю, что это аномалия", - прокомментировал Солька уход Слимана, отметив, что креативные директора, подобно художникам, склонны создавать вариации на тему, которые могут стать монотонными.

Солька признает, что Слиман отлично справился с брендом, потенциально удвоив его выручку до около €2,5 миллиарда (2,76 миллиарда долларов).

Слиман не смог прокомментировать ситуацию.

Слиман присоединился к Celine в 2018 году, сразу же произведя впечатление на знаменитый дом моды своим стилем в духе рок-шика.

Он также известен своими стройными силуэтами, представленными во время его работы в Dior Homme и Kering's Yves Saint Laurent, вдохновив Карла Лагерфельда похудеть, чтобы надеть свои наряды Dior.

Дизайнер предпочитал держаться в тени и строго контролировал образ бренда, лично снимая рекламные кампании и устраивая показы вне традиционного календаря.

В Celine Слиман стремился обновить традиционный французский буржуазный эстетику бренда для более молодой аудитории, представив модель Каю Гербер в коротких топах и выцветших джинсах, дополненных бейсболкой и маленькой кожаной сумкой.

Он также запустил мужскую линию в Celine, а также парфюмерию и макияж.

Председатель и CEO LVMH Бернар Арно поставил перед Слиманом амбициозные цели, объявив soon после его прибытия, что LVMH планирует увеличить годовую выручку Celine до €2-3 миллиарда в течение пяти лет с почти €1 миллиарда (1,1 миллиарда долларов) на тот момент.

В январе, во время ежегодного отчета LVMH, Арно заявил, что Celine процветает благодаря Слиману и превысила €2 миллиарда в продажах.

Компания не раскрывает выручку по брендам в своих опубликованных финансовых отчетах.

Рост продаж в отрасли роскошных товаров значительно снизился в этом году, так как средний класс в Китае откладывает покупки из-за кризиса в недвижимости и нестабильности на рынке труда.

Аналитик Barclays Кароль Маджо упомянула во время недавней поездки в Китай, что Celine испытывает "усталость бренда" и, скорее всего, будет отставать в стране.

Изменения произошли после других событий в LVMH, таких как его инвестиции в одного из лучших исполнителей отрасли в этом году, Moncler.

Недавно было объявлено о продаже уличной марки Off-White, основанной бывшим дизайнером мужской одежды Louis Vuitton Вирджилом Аблохом.

Назначение Райдера новым креативным директором Celine сигнализирует о смене стилистического направления бренда, потенциально уводя от стиля Слимана в духе рок-шика.

Индустрия моды с нетерпением ждет, последует ли Райдер по стопам Слимана и сохранит ли он фокус на стройных силуэтах, как в его работе в Dior Homme и Yves Saint Laurent.

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