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ПанорамаНовостиПотребности в пище

Звук, окружающий ежедневные хлебные изделия

 and  Christian Meier
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Взаимодействуйте с тестом под вашими ладонями, наблюдайте, как мука осыпается с ваших кончиков...
Взаимодействуйте с тестом под вашими ладонями, наблюдайте, как мука осыпается с ваших кончиков пальцев, насладитесь ароматом только что испеченной хрустящей буханки — после того, как вы попробуете искусство приготовления хлеба, вам захочется все большего и большего.

Звук, окружающий ежедневные хлебные изделия

В противовес господствующей тенденции цепей пекарен и хлеба, произведенного на фабриках, появились уютные, ремесленные пекарни, где можно наблюдать за замесом теста и понять, из чего состоит ваш утренний завтрак.

В один влажный летний утренний час первые посетители начинают просачиваться в "Backwelt", рассматривая полки, заполненные кухонными принадлежностями и литературой или наполняясь разными видами муки из больших контейнеров. Две группы дам беседуют за столами в деревенском стиле, украшенными букетами полевых цветов, за завтраком. Прохладная атмосфера усиливается благодаря тихому звучанию "Плохой девочки" Билли Айлиш, а веселый сотрудник раздает горячий кофе и свежий клубничный бисквит - ежедневное творение владельца Кристины Бауэр. Австрийский блогер, автор и фермер - мастер-ум за "Выпечка с Кристиной", написавший несколько кулинарных книг, и управляющий фермой в Лунгау со своим мужем.

Любовь Кристины Бауэр к выпечке и разработке рецептов очевидна. Несколько лет назад она начала печь булочки для посетителей фермы по утрам, что в итоге превратилось в процветающий побочный бизнес. Она начала преподавать уроки выпечки в своей собственной кухне, и в 2021 году открыла "Backwelt" в своем родном городе Тамсвег, совмещая кафе, пекарню и магазин. Уютный аромат сладкой выпечки наполняет воздух, клубничное варенье тает во рту, и на лице Кристины Бауэр появляется довольная улыбка.

Она явно видит здесь успокаивающую, гостеприимную атмосферу. Тридцатисемилетняя женщина отбрасывает прядь светлых волос и объясняет: "Это место, где люди чувствуют себя комфортно и нет стресса. У всех есть время, и все рады узнать больше о выпечке здесь".

Кристина Бауэр регулярно принимает посетителей со всего Австрии и Германии на экскурсиях. Мероприятия всегда полностью забронированы, говорит она, с толпой, активно участвующей в курсах выпечки в большой кухне и наслаждающейся вкусностями прямо из духовки. Тяжелые завтраки, такие как булочка бриошь, джем и сыр, также доступны и поступают от местных фермеров и поставщиков в Лунгау. "Мы используем почти исключительно местные ингредиенты. Тогда я знаю, что в них содержится", - объясняет Кристина Бауэр. "Даже мука, которую мы продаем на развес, поступает из австрийского зерна".

Лиебх, Тилль и Софи

Концепция, позволяющая клиентам наблюдать за процессом замеса, пользуется большим спросом. Восторг от свежеиспеченных изделий зашкаливает. Австрия, в частности Германия, известны своим разнообразным выбором хлеба: около 3200 зарегистрированных сортов, в 2014 году ЮНЕСКО объявило немецкую хлебную культуру нематериальным культурным наследием. Цельнозерновой хлеб очень популярен. Многие европейцы тоскуют по хрустящей корочке, которой мало в странах, в основном поклоняющихся белому хлебу. Еще в 1941 году Бертольт Брехт записал в своем дневнике во время изгнания в США: "В Соединенных Штатах нет настоящего хлеба, и я люблю хлеб".

Наши любимые продавцы хлеба изменились. Согласно Центральной ассоциации немецких пекарей, количество ремесленных пекарен в Германии за последние 60 лет упало с примерно 55 000 до 9607 предприятий, обслуживающих 45 000 точек продаж по всей Германии. Вековое tradizione борется с дешевым хлебом из супермаркетов и пекарских киосков. Однако очереди выстраиваются перед заведениями, такими как "Пекарня Софи" в Берлине, аутентичная пекарня с закваской "Бротик" в Штутгарте, "Тилль & Брот", бизнес хлебного сомелье Тилмана Гурка в Фрайбурге, или "Лиебх" на пристани в Майнце: небольшие предприятия, где высококачественные, часто региональные ингредиенты вручную превращаются в очаровательные хлебобулочные изделия в уютной обстановке, подобно миниатюрным художественным произведениям. Чтобы насладиться этим противопоставлением дешевому хлебу, часто приходится раскошелиться и довольствоваться органическими товарами.

"Наш домашний хлеб"

Люксовый образ жизни также продается за пределами хлеба для существования. Например, веб-сайт "Пекарни Софи" предлагает футболки и свитера с адресом пекарни, сумки из денима цвета индиго, керамические тарелки и мюсли в банке. Предварительные заказы на знаменитый "Берлинский хлеб" также доступны, чтобы избежать очередей. Неудивительно, что название звучит как дорогой модный товар - за эксклюзивной берлинской хлебной мануфактурой стоит датский шеф-повар и гастроном Фредерик Билье Брахэ, чьи копенгагенские рестораны обслуживают элиту моды и знаменитостей, таких как его сестра, известный ювелир Софи Билье Брахэ, и его жена, топ-модель Каролин Браш Нильсен. Неудивительно, что минималистичный интерьер и дизайн идеально вписались бы в модный журнал.

Более 50 000 подписчиков следуют за "соседней пекарней" в Instagram - местной пекарней, продающей свою продукцию с элегантно стильными фотографиями. Новые культовые пекарни делят это общее свойство: они целенаправленно обращаются к более молодой генерации любителей хлеба через маркетинг в социальных сетях и имеют широкое влияние. В случае с австрийской Кристиной Бауэр более 168 000 человек с нетерпением ждут обновлений от пекарни.

Люди часто устают от хлеба, произведенного массово, и наслаждаются подходом "сделай сам" дома. Как выражается Кристина Бауэр в своем кулинарном руководстве, "Ощущение замеса теста, посыпание мукой с кончиков пальцев, аромат свежеиспеченных булок - однажды попробовав домашний хлеб, вы навсегда останетесь поклонником". В своем кафе она гордо признается, что подает только домашние лакомства: "Наш хит - традиционная смесь, наш домашний фаворит, хлеб, которого мы не можем себе позволить закончиться".

Христина Бауэр гарантирует, что пекарня использует в основном местные ингредиенты для своих продуктов, веря в качество и прозрачность, которые это обеспечивает. Деревенская атмосфера "Backwelt" позволяет клиентам узнать о выпечке и насладиться домашними вариантами завтрака прямо из печи.

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