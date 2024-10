Недавняя погоня за раненым немецким военным (Вермахт)

В прошлом году поиски секретной братской могилы с останками более 40 расстрелянных солдат вермахта во Франции не увенчались успехом. Сейчас, через год, началось новое расследование из-за появившихся новых улик. Однако болотистая местность создает сложности, и машина с радаром, проникающим в землю, застряла, как сообщила Диан Tempel-Bornett из Комиссии по уходу за военными захоронениями Германии. Вдохновленные новыми свидетельскими показаниями, расследование теперь сосредоточено на участке примерно в 150 метрах ниже первоначального места. Если будут найдены положительные результаты, возможно, начнутся новые раскопки.

В июне 1944 года французские сопротивленцы отомстили за жестокие преступления, совершенные в регионе эсэсовцами, расстреляв 46 солдат вермахта и одну французскую женщину, подозреваемую в сотрудничестве, в лесу возле коммуны Меямак, расположенной в центральном французском департаменте Коррез. Эта месть была ответом на повешение 99 гражданских лиц в Тюле, расположенном в 50 километрах юго-западнее Меямак, всего за несколько дней до этого события. Город Орадур-сюр-Глан witnessed the worst massacre of World War II in Europe on June 10, resulting in 643 casualties.

Поиски этих останков начались год назад после признаний Эдуарда Ревю, бывшего сопротивленца, тогда ему было 98 лет. Это было его первое публичное признание о массовом убийстве пленных солдат вермахта его группой сопротивления. Предварительные раскопки в конце 1960-х годов обнаружили останки одиннадцати человек, но раскопки были прекращены по просьбе тогдашнего мэра.

Несмотря на то, что первоначальное расследование во Франции не выявило никаких конкретных улик, возросший интерес к делу привел к новому расследованию в Германии. Комиссия по уходу за военными захоронениями, возглавляемая Диан Tempel-Bornett, теперь участвует в расследовании из-за новых улик и показаний свидетелей.

Кроме того, возможное обнаружение расстрелянных солдат вермахта может привлечь международное внимание, учитывая значительный исторический контекст событий в Коррезе, Франция во время Второй мировой войны.

