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Тридцать человек получили серьезные травмы в катастрофической аварии автобуса в Дрездене.

 and  Alex Stellmacher
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В Дрездене автобус попадает в незначительное лобовое столкновение с фургоном
В Дрездене автобус попадает в незначительное лобовое столкновение с фургоном

Тридцать человек получили серьезные травмы в катастрофической аварии автобуса в Дрездене.

В Дрездене во время пикового часа движения автобусный водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал со своего пути и врезался в дерево и мини-грузовик. Инцидент привел к тому, что автобус завис примерно на метр над землей. Примерно 30 человек были госпитализированы.

Согласно заявлению представителя пожарной службы, в результате инцидента 26 человек получили легкие травмы, а 4 человека - серьезные травмы. Жуткие фотографии и видеозаписи с места происшествия показали сильно поврежденный передний конец городского автобуса, застрявший в мини-грузовике из сети общественного транспорта Дрездена. Удар был таким сильным, что он поднял автобус и застрял на мини-грузовике.

Согласно сообщениям, водитель автобуса потерял управление около 7:25 утра, выехал с Баутценер Штрассе в районе Нойштадт, проехал по тротуару и врезался в дерево. В результате автобус был поднят и застрял на припаркованном мини-грузовике, как объяснил спикер пожарной службы.

Из-за большого количества травм больницы в столице земли Саксония Дрезден были приведены в состояние повышенной готовности. Пока firefighters приступили к процессу освобождения автобуса от мини-грузовика, работа казалась далекой от завершения, и пожарная служба оценивала, что на завершение операции может потребоваться несколько часов и до 100 человек. Закрытие дороги оставалось в силе в течение этого периода.

Пожарные усердно работали над освобождением автобуса от мини-грузовика, используя свое оборудование и навыки для обеспечения безопасности попавших в ловушку людей. Из-за сложности операции пожарная служба призвала дополнительные ресурсы, мобилизовав около 100 пожарных для оказания помощи.

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