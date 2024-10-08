Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

После "Хелены" Милтон представляет угрозу для значительных районов Флориды.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Милтона ожидают в ближайшие рабочие дни возвращения с Западного побережья Флориды.
Милтона ожидают в ближайшие рабочие дни возвращения с Западного побережья Флориды.

После "Хелены" Милтон представляет угрозу для значительных районов Флориды.

После разрушительного воздействия урагана "Хелен", Флорида готовится к другому погодному катаклизму. Ураган "Милтон", который усилился до тропического шторма над Мексиканским заливом, прогнозируется, что он ударит по западному побережью Флориды на этой неделе. В качестве превентивной меры губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение для дополнительных округов в воскресенье, с обязательными эвакуациями, начинающимися с понедельника.

Губернатор расширил число округов, затронутых чрезвычайным положением, до 51 из 67, предупредив о потенциальных "серьезных, серьезных последствиях". Ураган "Милтон" может принести наводнения высотой до 20 футов, предупредил он.

В преддверии урагана глава Агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Деанн Крисвелл подтвердила, что федеральные агентства полностью готовы справиться со штормом. Она объявила о выделении дополнительных ресурсов местным агентствам, а администрация президента Джо Байдена пообещала предоставить "жизненно важные ресурсы".

В то время как точный путь урагана "Милтон" все еще неясен, обязательные эвакуации уже начались для некоторых частей округа Паско и острова Анна Мария вблизи Тампа, начиная с понедельника. Жителям различных учреждений, таких как дома длительного ухода, также было рекомендовано эвакуироваться в других округах.

"Мы все еще боремся с последствиями 'Хелен'", - сказал мэр Тампа Джейн Кастор на CNN. "Сложно представить больше дождя, не говоря уже о наводнениях и ущербе".

Регион в настоящее время восстанавливается после урагана "Хелен", который классифицировался как ураган четвертой категории и ударил 26 сентября. Недавние сообщения сообщают о более чем 225 погибших в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Виргинии. Многие здания были повреждены или разрушены, и были широкие отключения электроэнергии.

Поскольку приближаются президентские выборы в США, управление последствиями "Хелен" имеет значительные политические Implications. Бывший президент Дональд Трамп неоднократно распространял ложную информацию об этом. Он необоснованно утверждал, что администрация президента Байдена перенаправила средства помощи при бедствии, предназначенные для жертв шторма, иммигрантским населением.

Крисвелл назвала эти утверждения "очень опасными". Такие заявления могут помешать людям обращаться или принимать помощь. "Очень жаль, что политика ставится выше помощи людям", - сказал директор FEMA.

Европейский Союз, выразив озабоченность продолжающимися погодными бедствиями в Соединенных Штатах, предложил помощь и ресурсы для поддержки усилий по восстановлению после урагана "Хелен" и потенциальных последствий урагана "Милтон". Несмотря на политические Implications, важно, чтобы все пострадавшие получили необходимую помощь без предвзятости.

Узнавая масштаб предстоящих вызовов, губернатор Флориды запросил помощь в Белом доме, подчеркнув необходимость быстрых действий, чтобы смягчить серьезные последствия, ожидаемые от урагана "Милтон".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Дрездене автобус попадает в незначительное лобовое столкновение с фургоном
Панорама

Тридцать человек получили серьезные травмы в катастрофической аварии автобуса в Дрездене.

Тридцать человек получили серьезные травмы в катастрофической аварии автобуса в Дрездене. В Дрездене во время пикового часа движения автобусный водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал со своего пути и врезался в дерево и мини-грузовик. Инцидент привел к тому, что автобус завис примерно на метр над землей.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Упорный преступник дважды избегал наказания
Панорама

Упорный преступник дважды избегал наказания

Упорный преступник дважды избегал наказания Во время рутинного осмотра на обочине дороге полицейские обнаружили автомобиль, в котором скрывался разыскиваемый преступник. У него оставалось два года тюремного заключения, которые он еще должен был отбыть, но он решил сбежать, дважды ускользнув от захвата. Однако в третий раз полиции удалось загнать его в

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно