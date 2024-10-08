После "Хелены" Милтон представляет угрозу для значительных районов Флориды.

После разрушительного воздействия урагана "Хелен", Флорида готовится к другому погодному катаклизму. Ураган "Милтон", который усилился до тропического шторма над Мексиканским заливом, прогнозируется, что он ударит по западному побережью Флориды на этой неделе. В качестве превентивной меры губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение для дополнительных округов в воскресенье, с обязательными эвакуациями, начинающимися с понедельника.

Губернатор расширил число округов, затронутых чрезвычайным положением, до 51 из 67, предупредив о потенциальных "серьезных, серьезных последствиях". Ураган "Милтон" может принести наводнения высотой до 20 футов, предупредил он.

В преддверии урагана глава Агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Деанн Крисвелл подтвердила, что федеральные агентства полностью готовы справиться со штормом. Она объявила о выделении дополнительных ресурсов местным агентствам, а администрация президента Джо Байдена пообещала предоставить "жизненно важные ресурсы".

В то время как точный путь урагана "Милтон" все еще неясен, обязательные эвакуации уже начались для некоторых частей округа Паско и острова Анна Мария вблизи Тампа, начиная с понедельника. Жителям различных учреждений, таких как дома длительного ухода, также было рекомендовано эвакуироваться в других округах.

"Мы все еще боремся с последствиями 'Хелен'", - сказал мэр Тампа Джейн Кастор на CNN. "Сложно представить больше дождя, не говоря уже о наводнениях и ущербе".

Регион в настоящее время восстанавливается после урагана "Хелен", который классифицировался как ураган четвертой категории и ударил 26 сентября. Недавние сообщения сообщают о более чем 225 погибших в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Виргинии. Многие здания были повреждены или разрушены, и были широкие отключения электроэнергии.

Поскольку приближаются президентские выборы в США, управление последствиями "Хелен" имеет значительные политические Implications. Бывший президент Дональд Трамп неоднократно распространял ложную информацию об этом. Он необоснованно утверждал, что администрация президента Байдена перенаправила средства помощи при бедствии, предназначенные для жертв шторма, иммигрантским населением.

Крисвелл назвала эти утверждения "очень опасными". Такие заявления могут помешать людям обращаться или принимать помощь. "Очень жаль, что политика ставится выше помощи людям", - сказал директор FEMA.

Европейский Союз, выразив озабоченность продолжающимися погодными бедствиями в Соединенных Штатах, предложил помощь и ресурсы для поддержки усилий по восстановлению после урагана "Хелен" и потенциальных последствий урагана "Милтон". Несмотря на политические Implications, важно, чтобы все пострадавшие получили необходимую помощь без предвзятости.

Узнавая масштаб предстоящих вызовов, губернатор Флориды запросил помощь в Белом доме, подчеркнув необходимость быстрых действий, чтобы смягчить серьезные последствия, ожидаемые от урагана "Милтон".

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