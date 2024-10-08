Упорный преступник дважды избегал наказания

Во время рутинного осмотра на обочине дороге полицейские обнаружили автомобиль, в котором скрывался разыскиваемый преступник. У него оставалось два года тюремного заключения, которые он еще должен был отбыть, но он решил сбежать, дважды ускользнув от захвата. Однако в третий раз полиции удалось загнать его в угол. Как говорится в старой поговорке, "третий раз - счастливый".

В воскресенье вечером, около 9:15, полиция провела проверку автомобиля на А5 возле Оффингер Зее в Фрайбурге им Брайсгау. Патруль обнаружил машину с несколькими пассажирами, сломавшуюся на обочине дороги. При проверке оказалось, что 27-летний водитель - беглец с неисполненным приговором о лишении свободы более чем на два года.

Испугавшись ареста, мужчина бросился бежать, перебегая несколько полос оживленной автострады, преодолевая разделительное ограждение и скрываясь в кустах. В результате, автострада была закрыта в течение часа, и были выданы предупреждения о том, чтобы не подбирать попутчиков.

Позже той же ночью мужчину снова заметили, на этот раз в центре города. Он снова попытался убежать пешком, но на этот раз правоохранительные органы смогли его задержать.

Дополнительной информации от представителя полиции не поступало. 27-летнего мужчину затем передали в тюрьму.

В хаотичной городской сцене мужчина пытался избежать заключения в третий раз, но на этот раз рядом находилась полицейская станция, из которой не было выхода. Его бегство закончилось, когда офицеры из станции быстро задержали его.

Офицеры на полицейской станции были благодарны за их быструю реакцию и хвалились за их усердие в доставлении беглеца к правосудию.

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