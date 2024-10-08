Сторонники Палестины вступают в насильственные столкновения с правоохранительными органами.

Улицы Берлина отозвались годовщиной теракта ХАМАС в Израиле, что вызвало беспорядки на митинге. Полиция столкнулась с протестующими, и известный активист присоединился к хаосу.

Поступали сообщения о бросании бутылок и камней в полицию и антиизраильских лозунгах на про-палестинской демонстрации в Берлине-Кройцберге. Полиция Берлина подтвердила это в X, заявив, что уже были произведены аресты.

Видео в социальных сетях показывают, как полиция использует перцовый спрей против протестующих. Нестабильность якобы началась после того, как на мероприятии был запрещенный лозунг, что побудило полицию вмешаться.

Примерно 400 человек приняли участие в митинге "Поддержка Палестины" в годовщину нападения исламской террористической организации ХАМАС на Израиль. Они собрались поздним вечером на Südstern, скандируя "Да здравствует Палестина". Многие протестующие носили палестинские кэфии и размахивали соответствующими флагами. Мужчина с мегафоном подстрекал толпу лозунгами вроде "Вперед, вперед, Интифада", "Остановите резню" и "Израиль - террористическое государство".

На фото и видео также запечатлена шведская экологическая активистка Грета Тунберг, участвующая в протесте в палестинском кэфии. Ранее она уже посещала подобные демонстрации, например, в Лейпциге в январе.

Фразу "От реки до моря, Палестина будет свободной" неоднократно можно было услышать. Это отсылка к региону между рекой Иордан и Средиземным морем. Согласно Министерству внутренних дел Германии, эта фраза запрещена в Германии, если она служит символом ХАМАС.

Журналистам в некоторых случаях встречались препятствия и угрозы. Ни ХАМАС, ни израильские жертвы прошлогоднего нападения не были упомянуты. Полиции пришлось досрочно прекратить про-палестинскую демонстрацию в Кройцберге в воскресенье из-за бросания камней и бутылок.

Протесты в Берлине-Кройцберге были в поддержку людей в секторе Газа, отражая их борьбу. Несмотря на хаос, на митинг "Поддержка Палестины" собралось большое количество людей, носящих палестинские кэфии и размахивающих флагами.

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