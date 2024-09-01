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Федеральные земли ГерманииНовостиКубок DHB

Звикау из Саксонии выходит в следующий раунд Кубка DHB.

Сборная Бундеслиги уверенно победила соперника из низшего дивизиона TG Нюртинген. Восходящая звезда существенно contributed к их продвижению.

 and  Lauren Adams
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- Звикау из Саксонии выходит в следующий раунд Кубка DHB.

В Кубке DHB команда по гандболу из БСВ Саксен Цвиккау вышла в следующий раунд. Они доминировали на протяжении всего матча, одержав победу над ТГ Нюртинген со счетом 33:22 (15:11). Ключевыми игроками в победе Цвиккау стали новобранец Арвен Гобб (забивший 7 раз), Леа-Софи Волкауиак (забившая 4 раза) иLaura Szabo (забившая 4 гола с 2 передачами). С стороны Нюртингена лучшими бомбардирами стали Юлия Симаниц (забившая 8 раз с 4 передачами) и Мишель Шафер (забившая 5 раз).

Нюртинген смог держаться близко к фаворитам на ранних этапах, ведя 6:5 после 15 минут. Однако Цвиккау сравнял счет 7:7 через три минуты и к перерыву вырвался вперед на 4 гола, 10:7 (21). После перерыва игра Цвиккау ухудшилась, они допустили несколько технических ошибок. Команда Бундеслиги затем отличилась в быстрых контратаках и впервые вышла вперед на 10 голов, 24:14 (43).

Несмотря на первоначальное отставание, команда по гандболу Нюртингена смогла сделать матч Кубка DHB против БСВ Саксен Цвиккау конкурентным. Однако доминирование Цвиккау стало очевидным во второй половине, и они одержали победу в Кубке DHB со счетом 33:22, обеспечив себе место в следующем раунде.

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