- Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Министр внутренних дел ХДС выразил обеспокоенность в отношении политики управления миграцией коалиции «Светофор»

Министр внутренних дел ХДС Михаэль Штюбген выразил скепсис в отношении планов коалиции «Светофор» по управлению нерегулярной миграцией. Говоря с немецким пресс-агентством, Штюбген выразил свои опасения, сказав: «Большинство беженцев все еще смогут свободно въезжать в Германию в рамках этой политики. Гenuine смена убежища неосуществима через эти меры».

Штюбген, который также возглавляет конференцию министров внутренних дел, раскритиковал план федерального министра внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) ускорить перемещение зарегистрированных беженцев в ответственные европейские страны. «Вместо того чтобы блокировать миграцию, коалиция «Светофор» хочет сначала создать больше бюрократии», — заявил он. Это потребует дополнительных процедур проверки, отдельного жилья, возможного содержания целых групп под стражей, новых правовых норм, дополнительного персонала и новой инфраструктуры. Тем не менее, в настоящее время зарегистрировано лишь около 10% входящих мигрантов в европейских странах транзита.

Фезер представила свои планы на совещании федерального правительства и профсоюзов по миграции, но консенсус не был достигнут. Правительство все еще планирует реформы, в то время как председатель фракции ХДС и председатель Фридрих Мерц объявил переговоры неудачными.

Штюбген поддерживает строгий контроль на границах

В ответ на заявление Фезер о контроле на границах Штюбген, как председатель конференции министров внутренних дел, выразил свою поддержку. «Однако границы с Нидерландами и Денмарок вряд ли являются популярными пунктами въезда», — отметил Штюбген.

С октября прошлого года на сухопутных границах с Чехией, Польшей и Швейцарией проводились стационарные проверки для борьбы с контрабандой и ограничения нерегулярной миграции. С осени 2015 года такие проверки также проводились на границе с Австрией.

Штюбген, как председатель конференции министров внутренних дел, выразил обеспокоенность в отношении политики коалиции «Светофор» в отношении миграции на конференции министров внутренних дел. Он раскритиковал план Нэнси Фезер ускорить перемещение беженцев, заявив, что это приведет к большей бюрократии и дополнительным ресурсам без существенного сокращения миграции.

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