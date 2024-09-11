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Федеральные земли ГерманииНовостиСборные яблоки

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
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В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры юго-западных садов с нетерпением ждут перспективного урожая.

- Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

Фермеры Юго-Запада, выращивающие яблоки, все еще ожидают приличный урожай, несмотря на дожди, градовые штормы и заморозки. Предполагаемый урожай составляет примерно 360 000 тонн, что на 16% больше, чем в предыдущем году, согласно Государственному статистическому управлению. Эти цифры получены из данных, собранных в августе репортерами урожая.

Несмотря на интенсивные дожди и местные случаи града и заморозков, мы ожидаем хороший урожай. Тем не менее, он не дотягивает до среднего урожая за предыдущие шесть лет, который составлял 380 000 тонн. Около 40% этого года яблок будут сортов Эльстар, Гала, Йоноголд и Бребурн.

Урожай яблок в Германии испытывает значительные трудности в некоторых регионах

На национальном уровне прогнозы урожая яблок столь низки, как и семь лет назад. Федеральное статистическое управление изначально прогнозировало урожай в 734 000 тонн - снижение более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом. Основные причины - повреждения от заморозков и града в регионах, таких как Тюрингия и Саксония. Тяжелые дожди и постоянно влажная прохладная погода также повлияли на развитие фруктов.

Потери на востоке могут достигать 90%. В результате ожидается, что около три четверти урожая яблок в Германии в этом году будут происходить из основных регионов выращивания в Баден-Вюртемберге (озеро Констанц) и Нижней Саксонии (Старая земля).

Урожай вишни показывает существенный рост

Урожай вишни в этом году показал значительное улучшение по сравнению с прошлым годом. Урожай сладких вишен в 2024 году составил 17 800 тонн - на 30% больше, чем в предыдущем году, но примерно на 4% ниже среднего за шесть лет. Количество кислых вишен составило 3 900 тонн. Это более чем в четыре раза больше скудного урожая предыдущего года и почти в два раза больше среднего за шесть лет.

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются фермеры Юго-Запада, выращивающие яблоки, они, как ожидается, соберут приличное количество яблок. Урожай яблок в этом году, учитывая упомянутые погодные условия, прогнозируется на уровне примерно 333 200 тонн.

К сожалению, трудности в некоторых регионах Германии по выращиванию яблок привели к значительному снижению общего урожая яблок в Германии. Хотя фермеры Юго-Запада, выращивающие яблоки, ожидают приличный урожай, общий урожай яблок прогнозируется на уровне около 545 000 тонн, что существенно ниже, чем в предыдущие годы.

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