- "Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы со счетом 1:0 на выезде против Chemnitzer FC в Региональной лиге Северо-Восток главный тренер BSG Chemie Leipzig Мирослав Ягатич дал проницательное интервью. Вместо того чтобы праздновать свою победу, он предпочел быть осторожным. "Мы склонны оглядываться на 60-е и 70-е годы и ценить достижения того времени. Сейчас мы находимся в световых годах от этого, независимо от того, речь идет о BSG Chemie, Chemnitzer FC или других исторических клубах", - сказал Ягатич на послематчевой пресс-конференции.

Разговор переключился на потерю великого игрока и великого человека Фрица Фейстера из Chemnitzer FC. Ягатич выразил свои deepest condolences семье Фейстера, пожелав им силы в трудные времена. "Фриц был не только талантливым футболистом, но и замечательным человеком, который глубоко любил игру. Этот клуб многим ему обязан", - признал Ягатич.

Это было не просто вежливое замечание от гостевого тренера. Это также подчеркнуло основные ценности, которые должен поддерживать спорт. В результате, пятое подряд поражение для CFC и дебютный матч для их нового тренера, Бенджамина Дуды, отступили на второй план. Всего за четыре дня до матча чемпион ГДР Фейстер умер в возрасте 81 года. Перед началом матча как зрители дома и в гостях, так и обе команды и сотрудники почтили память Фейстера минутой молчания. Объявитель стадиона также почтил 1967 чемпиона перед началом матча.

BSG Chemie Leipzig готовится к встрече со своим следующим соперником, а мир футбола продолжает чтить наследие Фрица Фейстера, любимого человека в Chemnitzer FC. Несмотря на то, что они сосредоточены на своей собственной подготовке, Ягатич и его команда BSG Chemie Leipzig хотят признать глубокое влияние Фейстера на их соперничающий клуб.

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