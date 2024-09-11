- Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Дикий пожар в муниципалитете Нутхе-Урштраль (расположенном в районе Телтов-Флеминг) был под контролем, сообщает пожарная служба. Оставшаяся задача - незначительные работы по тушению на площади около 2,5 гектаров, как сообщается из командного центра вечером. Изначально горело около 5 гектаров днем. К 10 вечера представитель сообщил, что работы по тушению будут прекращены. Планируются ночные патрули и дальнейшие работы по тушению на следующий день. "Население не находится в опасности", - заключил он.

Пожар вспыхнул между деревнями Рулсдорф и Беркенбрюк около 2 часов дня. Сильные ветры быстро подхватили огонь. По данным командного центра, на месте находилось около 70 пожарных. К вечеру осталось около 60 на дежурстве. Командный центр выразил надежду, что огонь будет полностью потушен в ближайшее время.

Жителям было рекомендовано закрыть окна

Из-за значительного количества дыма жителям рекомендовалось закрывать двери и окна и держаться подальше от пострадавшего района.

В Бранденбурге, самый высокий уровень риска лесных пожаров в настоящее время действует в 13 из 14 районов, согласно онлайн-заявлению Министерства сельского хозяйства и окружающей среды. Только в районе Барним действует уровень лесных пожаров 4, что эквивалентно "высокому риску".

Остаточные угли все еще могут вызвать новые пожары, если не будут должным образом потушены. Жители должны быть особенно бдительными и избегать любых действий, которые могут вызвать новые пожары после ночных патрулей.

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