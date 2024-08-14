- Звезды спускают свои покрывала

К 50-му выпуску легендарного календаря Pirelli на 2024 год ганский художник Принс Гайси (29) представил супермоделей, таких как Наоми Кэмпбелл (53) и Идрис Эльба (51), в ярких и относительно скромных сценах. Для календаря Pirelli 2025 американский фотограф Этан Джеймс Грин (34) выбрал больше обнаженной кожи и необычные имена.

Под темой "Обновить и раскрыть" ("Переоценка и раскрытие"), Грин сознательно возвращается к "классической сексуальности" - не в последнюю очередь для переопределения и обновления этого термина в свете #MeToo.

Экспериментальный возврат к "классической сексуальности"

В интервью "Гардиан" знаменитый фотограф моды сказал: "Я думаю, вы знаете, что #MeToo действительно заставил всех сделать паузу, что, я считаю, хорошо. И многое из того, что стало сексуальным, мы начали видеть в социальных сетях, обычно через селфи." Его съемки для предстоящего календаря Pirelli были направлены на то, чтобы "начать с нуля, но также понять, как это имеет смысл сегодня".

Теперь, когда Pirelli представил предварительные впечатления от завершенных съемок и имена участвующих звезд, ясно, что концепция Грина также повлияла на выбор главных героев. Среди портретов - знаменитости, такие как американская актриса Хантер Шэфер (25), известная своей ролью в "Евфории" HBO и своей активизмом в поддержку прав ЛГБТК.

Андрогинные образы от модели Calvin Klein Дженни Шимizu

Американская модель Дженни Шимizu (57), известная своей крайне андрогинной внешностью, также предстает перед камерой, чтобы исследовать современные формы сексуальности и гендерной идентичности. Другие женские звезды Pirelli включают актрису Симону Эшли (29, "Бриджертон"), модель Падму Лакшми (53, бывшая жена писателя Салмана Рушди) и британскую актрису Джоди Тернер-Смит (37).

К ним присоединяются мужские модели Pirelli, такие как британский "звездный воин" Джон Бойега (32), французский актер и кинопродюсер Винсент Кассель (57, "Черный лебедь") и сам фотограф Этан Джеймс Грин. Официальные изображения для календаря Pirelli 2025 будут Released later this year.

Американский фотограф Этан Джеймс Грин, известный своим экспериментальным возвратом к "классической сексуальности", включил в календарь Pirelli 2025 коллегу художника Принса Гайси, американскую актрису Хантер Шэфер. В попытке переопределить и обновить термин "классическая сексуальность", съемки Грина включают в себя разнообразных личностей, в том числе андрогинную модель Дженни Шимizu.

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