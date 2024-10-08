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ОбществоНовостиГермания

Я рад быть титулованным вашим внуком, вместе с знаменитой звездой "Татера", Мартином Брамбахом.

 and  Grigoriy Williams
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Я могу подтвердить, что недавно мне присвоили титул деда.
Я могу подтвердить, что недавно мне присвоили титул деда.

Я рад быть титулованным вашим внуком, вместе с знаменитой звездой "Татера", Мартином Брамбахом.

Ух ты, большие новости для актёра Мартина Брамбаха! Звёзды дрезденского "Таторта" официально стал дедушкой, как он рассказал газете "Бильд". "Да, я теперь дедушка!" - поделился он. С этой новой ролью в жизни, 56-летний Брамбах хочет немного сбавить обороты на работе. "Хочу немножко сбавить темп во второй половине года, чтобы проводить больше времени с семьёй", - заявил он. Брамбах живет со своей женой-акриссой Кристиной Саммер, и у них есть две дочери и сын, а также сын от предыдущего брака.

Но не волнуйтесь - поклонники "Таторта", вам повезло! С 2016 года Брамбах играет эксцентричного главу отдела убийств, Петра Михаэля Шнабеля, в дрезденской команде "Таторта", и, похоже, это надолго: "Надеюсь, мы сможем ещё несколько лет развлекать вас нашим дрезденским "Татортом"!" С множеством захватывающих историй, ещё предстоит рассказать в его городе, Брамбах не думает о выходе на пенсию, даже с приближением пенсионного уведомления: "Как фрилансер с множеством работодателей, пенсионное уведомление не всегда бывает щедрым для многих актёров в конце концов".

Он видел многих в художественных профессиях, которым приходится подрабатывать, чтобы пополнить свою пенсию. Как и он, это необходимо: "Если я работаю три дня на фильме, я только трудоустроен и застрахован на эти дни. Так что я должен убедиться, что хотя бы немного откладываю на пенсию, если могу". С семьёй из пяти человек и внуком, Брамбах занят финансово, но он готов к этому. "Конечно, я хочу иметь возможность финансово поддержать их, если понадобится".

Актёрская карьера Брамбаха привела его в сердце Дрездена, где он играет главу отдела убийств в популярном сериале "Таторт". Несмотря на то, что это самый долгий немецкий криминальный сериал, транслируемый в Германии с 1970 года, ['Германия'] всё ещё является домом для этого оживлённого производства.

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