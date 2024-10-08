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Мать семьи Уитни Хьюстон, которой было 91 год, скончалась.

 and  Wendy Allen
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Музыкальная карьера Синтии Хьюстон охватывает более шестисот записей.
Музыкальная карьера Синтии Хьюстон охватывает более шестисот записей.

Мать семьи Уитни Хьюстон, которой было 91 год, скончалась.

В составе вокальной и духовной группы Sweet Inspirations, Сисси Хьюстон добилась первых побед. Позже эта лауреатка премии «Грэмми» сотрудничала с музыкальными гигантами, такими как Джими Хендрикс и Бейонсе. К сожалению, матриарх семьи Хьюстон, известная как мать Уитни Хьюстон, недавно ушла из жизни.

В возрасте 91 года американская певица Сисси Хьюстон покинула этот мир в своем доме в Нью-Джерси, окруженная семьей. Патрисия Хьюстон, ее невестка, подтвердила эту новость агентству Associated Press. Сисси Хьюстон боролась с болезнью Альцгеймера.

"Мы потеряли опору нашей семьи", - заявила Патрисия Хьюстон. "Ее бесценный вклад в музыку и поп-культуру не имеет себе равных. Ее более чем шестидесятилетний путь в мире музыки и развлечений навсегда останется в наших сердцах". Резюме Сисси Хьюстон включает выступления вместе с такими иконами, как Элвис Пресли и Арета Франклин, в результате чего она получила два «Грэмми».

Сисси Хьюстон была частью знаменитых Sweet Inspirations вместе с Дорис Трой и своей племянницей Ди Ди Уоррик. Вместе они обеспечивали бэк-вокал для многих исполнителей соул, в том числе Отиса Реддинга, Лу Рауля, The Drifters и Дайонн Уорвик. Последний концерт Сисси Хьюстон с Sweet Inspirations состоялся в 1969 году после их выступлений с Пресли в Лас-Вегасе. Их самая известная R&B-песня "(Gotta Find) A Brand New Lover" была включена в их пятый альбом "Sweet Sweet Soul" в 1970 году.

После ухода из Sweet Inspirations Сисси Хьюстон начала успешную сольную карьеру, записав более 600 песен в различных жанрах. Ее голос звучал на треках с многочисленными артистами, такими как Чака Кхан, Донни Хатэуэй, Джими Хендрикс, Лютер Вандросс, Бейонсе, Пол Саймон, Роберта Флакк и ее знаменитая дочь. За свои альбомы "Face to Face" в 1997 году и "He Leadeth Me" в следующем году Сисси Хьюстон получила "Грэмми" в категории "Лучший традиционный альбом в стиле соул-ганг".

Несмотря на борьбу с болезнью Альцгеймера, влияние Сисси Хьюстон на музыку было значительным, и она сотрудничала с артистами, такими как Джими Хендрикс и Бейонсе, после своего времени с Sweet Inspirations. В память о ее бесценном вкладе ее голос все еще можно услышать на многочисленных треках с различными артистами, в том числе и с ее знаменитой дочерью.

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