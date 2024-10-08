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В недавнем смене, Тейлор Свифт обошла Рианну, чтобы занять лидирующее место.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Основным источником доходов Тейлор Свифт является ее музыкальная деятельность.
Основным источником доходов Тейлор Свифт является ее музыкальная деятельность.

В недавнем смене, Тейлор Свифт обошла Рианну, чтобы занять лидирующее место.

Тейлор Свифт приводит фанатов в восторг своими концертами! Её тур «Эра», цифровые доходы и продажи альбомов привели к значительному увеличению её доходов. Теперь она на пути к тому, чтобы обогнать другую певицу по богатству.

По данным американского журнала Forbes, который ежегодно публикует список самых богатых знаменитостей, Тейлор Свифт теперь имеет оцененный чистый капитал в $1,6 миллиарда (что эквивалентно €1,46 миллиарда). Это достижение делает её первой женщиной-музыкантом в истории, достигшей этой отметки.

В октябре 2022 года Свифт официально присоединилась к клубу миллиардеров благодаря успеху своего мирового тура «The Eras Tour». Стоит отметить, что основная часть состояния Рианны происходит от её проектов в области красоты и моды, в то время как доходы Свифт в основном приносят продажи альбомов, роялти от потоков и её концертные туры.

Состояние Рианны немного сократилось, что позволило Свифт занять первое место. В прошлом году чистый капитал Рианны оценивался в $1,7 миллиарда, но с тех пор он упал до $1,4 миллиарда (приблизительно €1,28 миллиарда). Бейонсе занимает третье место с чистым капиталом $750 миллионов (приблизительно €683 миллионов), в то время как её партнёр, рэпер Jay-Z, является самым богатым мужчиной-музыкантом с чистым капиталом $2,5 миллиарда (приблизительно €2,28 миллиарда).

Хотя Свифт, Рианна и другие в музыкальной индустрии добились финансового успеха, они всё ещё сильно отстают от самых богатых людей мира. В настоящее время CEO Tesla Илон Маск занимает первое место с оцененным чистым капиталом $261 миллиард (приблизительно €237 миллиардов), за ним следуют основатель Oracle Ларри Эллисон с $209 миллиардами (приблизительно €190 миллиардами) и сооснователь Facebook Марк Цукерберг с $206 миллиардами (приблизительно €188 миллиардами).

Новое богатство Тейлор Свифт ставит её в один ряд с другими женщинами-музыкантами, обгоняя их в индустрии. Другая певица, Рианна, ранее занимала титул первой женщины-артистки, достигшей миллиардерского статуса, но её чистый капитал slightly сократился, позволив Свифт выйти вперёд.

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