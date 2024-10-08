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Ранее сотрудничавшая со ведущей "Bake Off" Сэнди Токсвиг делится не очень приятными воспоминаниями о своей роли в программе.

 and  Mark Rodriguez
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Санди Токсвиг проживает в Кембридже, Англия, в 2023 году.
Санди Токсвиг проживает в Кембридже, Англия, в 2023 году.

Ранее сотрудничавшая со ведущей "Bake Off" Сэнди Токсвиг делится не очень приятными воспоминаниями о своей роли в программе.

Быть со-ведущей любительского конкурса выпечки "Большая пекарня" было непросто для бывшей коллеги Санди Токsvиг, которая делила экран с долгим "лицом" шоу Ноэлем Филдингом с 2017 по 2020 год.

Токsvиг, комик и писатель, поделилась своими чувствами с The Times в интервью в воскресенье, сказав, что ее время на шоу было "три самых длинных года моей жизни".

Она призналась: "Я никогда не смотрела это. Я все еще не смотрю. Я не понимала. Кексы легко доступны в магазинах. Мне не нравился процесс".

Сегмент судейства, где судьи Пру Лит и Пол Холивуд дегустировали каждый десерт участника перед принятием решения, был особенно раздражающим для Токsvиг. "Мы стояли в конце длинного стола часами, пока Пру и Пол пробовали все, и мы не сказали ни слова или не взяли кусочек", - вспоминает Токsvиг. Это заставило ее почувствовать, что она не вносит значительного вклада, сказала она.

Ее жена, Дебби, заметила, что шоу не приносит ей радости, и побудила ее двигаться дальше.

Несмотря на свою неприязнь к роли, Токsvиг заявила, что она и Лит по-прежнему близкие друзья и "неразлучные". Однако она упомянула, что больше не общается с Холивудом или Филдингом.

"Большая пекарня" признает лучшего любительского пекаря Великобритании с 2010 года. Токsvиг была заменена комиком и актером Мэттом Лукасом в 2020 году, а в прошлом году Лукаса заменила Алисон Хэминд.

Однако Токsvиг может быть уверена в одном - ее предпочтение соленому вместо сладкого. "Это не для меня", - сказала она. "Мое увлечение - сыр".

Токsvиг, возможно, искала другие формы развлечений после своего времени на шоу выпечки, так как она упомянула, что не наслаждалась процессом. Несмотря на свою неприязнь к дегустации десертов участников во время сегмента судейства, она остается близкой подругой Пру Лит.

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