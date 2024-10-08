Салли рассказывает о тревожном случае с подростковым абортом в Мексике: "Мы не можем вернуться назад"

В видео, опубликованном в Instagram, Филд рассказала о своем прошлом, поделившись, что в 17 лет сделала аборт в Тиjuana, Мексика, по совету семейного друга, который также был врачом. Он отвез ее в клинику вместе с матерью Филд и своей женой.

Она вспоминала это травмирующее событие, отмечая, что подверглась домогательствам во время процедуры, которая, как она утверждает, была проведена без анестезии, кроме "нескольких вдохов эфира".

"Я все еще полна стыда, так как меня воспитывали в 50-х, и это глубоко укоренилось во мне", - сказала она, описывая это как "за гранью ужасного и меняющее жизнь".

Впервые она открыто заговорила об аборте в своей книге "Разбитые на части", выпущенной в 2018 году.

В этом видео в Instagram Филд поблагодарила врача за его "щедрость" и "смелость", учитывая, что аборты были незаконными в США в то время.

Кроме того, она сказала, что делится своей историей, чтобы обратить внимание на "трудности, с которыми сталкиваются женщины сегодня", имея в виду ужесточение прав на репродукцию, важный вопрос в президентской гонке 2024 года.

Кampaigna вице-президента Камалы Харрис делает акцент на важности права на аборты в своей платформе, апеллируя к избирателям в ключевых штатах. Они частично связывают ужесточение ограничений на права на репродукцию на уровне штатов с назначениями в Верховный суд бывшим президентом и республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом.

Филд поддержала Харрис в августе. Ранее она выражала поддержку демократическим кандидатам и была активным сторонником прав женщин, ЛГБТК+ и борьбы с изменением климата.

"Мы не можем вернуться назад", - сказала она в видео.

"Несмотря на травмирующие обстоятельства, окружавшие аборт Филд, она выразила благодарность врачу за его храбрость, так как в то время аборты были незаконными в США. Она также упомянула, что использует свою историю, чтобы обратить внимание на продолжающиеся трудности, с которыми сталкиваются женщины в отношении прав на репродукцию".

"После того, как Филд поделилась своими личными историями об абортах, она стала активной сторонницей прав женщин и поддержала вице-президента Камалу Харрис, чья кампания придает большое значение защите права на аборты как ключевому компоненту своей платформы".

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